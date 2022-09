La SPB ratificó su posición frente a la polémica con los jugadores vinotinto

Entornointeligente.com /

El presidente de la Superliga de Baloncesto Profesional (SPB), José Enrique Guerrero, en un rueda de prensa organizada este mismo miércoles, afirmó que la Liga y la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) habían llegado a un acuerdo para que los jugadores seleccionados en la última ventana FIBA no participaran, posteriormente, con sus respectivos equipos hasta que finalizara la AmeriCup.

Esta reafirmación se produjo pocas horas después de que el presidente de la FVB, Hanthony Coello, le expresara su apoyo a los jugadores de la selección nacional que están envueltos actualmente en una polémica porque no se les permite regresar a la acción con sus quintetos, pese a que muchos de ellos no entraron en la convocatoria final de la selección nacional que participará en la AmeriCup, o Copa de las Américas, en Brasil desde este viernes.

LEA TAMBIÉN: Jugadores de la Vinotinto critican a la Superliga de baloncesto

«La pre-selección es sencillamente un listado de 24 personas en la que puedes quedar entre los doce (convocados) o no. De tal manera, que querer pretender que un jugador de nuestra selección nacional, que recientemente acaban de conquistar dos importantísimos juegos que nos pone a un paso del mundial del próximo año, es una grandísima falta de respeto hacia ellos que, al ya no estar convocados a la Americup, les prohíban jugar en sus clubes» declaró tajantemente Coello.

El presidente del organismo aclaró que no existe ninguna norma que establezca dicha prohibición y dejó en claro que no puede tener otra posición que no sea la de «respaldar a los muchachos que se han ganado su derecho al trabajo y representar al país», finalizó en declaraciones para otros medios.

Postura oficial de Hanthony Coello, Presidente de la FVB, sobre la decisión de la SPB de impedir a miembros de la selección nacional jugar con sus respectivos clubes. https://t.co/EL07Hd8hpV

— Federación Venezolana de Baloncesto (@FVBbasketball) August 30, 2022

Referente a este hecho, Guerrero afirmó la posición que tiene la Liga frente a la situación que se presentó en las últimas 24 horas, pero que también aseguró que los jugadores implicados continuarían recibiendo sus pagos respectivos aunque no puedan jugar hasta que finalice el certamen, ya que algunos equipos se verían beneficiados por este hecho, mientras que se estaría perjudicando a los que perdieron a sus efectivos por el llamado de Fernando Duró, seleccionar de Venezuela, para que disputen el certamen.

Con información de UR

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com