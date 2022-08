La Spagna approva aiuti di 400 euro al mese per i profughi ucraini senza mezzi (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Il governo spagnolo ha approvato un aiuto di 400 euro al mese, più 100 euro per ogni minore a carico, per gli ucraini che hanno ottenuto protezione temporanea nel Paese e non dispongono di mezzi finanziari sufficienti per la sussistenza.

Come spiegato in un comunicato del Ministero dell’Inclusione, Previdenza Sociale e Migrazione, il governo spagnolo ha dato il via libera a un regio decreto per la concessione diretta di sussidi alle comunità autonome allo scopo di finanziare questo aiuto alle famiglie ucraine, fuggite dalla guerra, che sono in una situazione vulnerabile.

