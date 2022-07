La sorprendente confesión de Piqué a Shakira que cambia el rumbo de la historia

Entornointeligente.com /

Por lo tanto todo lo que se ha explicado no era cierto: Carmen C. sólo fue un rollo de verano, cuando Piqué ya no estaba con Shakira y ella se lo ha creído porque confía en el padre de sus hijos. Se supone que si ahora ella trabaja en Kosmos a sueldo de Piqué y no de camarera es para evitar que ella hable con la prensa y dé detalles de su relación íntima, eufemismo de «sexual», con el central del Barça. El entorno insiste en otra novedad: los hijos no serán un problema:»El menor de los problemas es el relacionado con los hijos que tienen en común. Ese punto está más que encaminado y es posible que se resuelva sin necesidad de acudir a la justicia. Ambas partes desean el mejor futuro para los pequeños y están dispuestos a ceder». Ella cederá que vivan en Barcelona y él cederá que vivan en Miami cuando haga falta. Quedan flecos económicos. Ella es mucho más rica. Por lo tanto le tendría que pasar una pensión a Piqué.

Concluye el diario: «Los asuntos económicos son los que se dilucidan ahora, con tono menos beligerante, en busca de una alternativa que cubra las expectativas de ambos. Hubo ciertos movimientos dinerarios que ahora hay que acotar para beneficio de ambos. Y esto, asumen, es una cuestión de números». Quién se queda qué. Las casas, el dinero en el banco, las inversiones. Todo funciona mejor ahora que Shakira se ha creído que Piqué nunca le fue infiel con Carmen C. Giro copernicano. Piqué es bueno y Shakira confía. La ruptura no fue por una infidelidad sino porque se dejaron de quiero. Más viejo que el hilo negro. «Cariño, no es lo que parece»

