La sombra y sus efectos

He conocido hombres y mujeres que les gusta tener como parejas a personas que son pequeños déspotas, que desvalorizan a los demás, a veces con un físico bien descuidado, pero según ellos muy buenas parejas sexuales, pero en lo demás siguen solo a esa parte de sí mismos que los hace sentir en control, muchas veces es lo que llaman la «sombra».

Es como un culto por los antihéroes, deslumbrarse por aquella parte que, lejos de ser admirable, los hace personas que dañan a aquellos que los aprecian, y terminan imitando esos patrones que los hacen personas con las cuales es difícil socializar y convivir.

Paradójicamente, entre más maldad promueven en su círculo emocional, más admiradores tienen, cuando no se ve qué hizo que esa persona fuese así, cuando no entendemos que en el fondo son personas queriendo afecto y lo terminan rechazando porque no lo han conocido, y su parte más dura responde con todo lo que hacen; todos merecemos afecto, relaciones sanas, vivir emocionalmente libres y para ello debemos de olvidar la sombra tanto propia como ajena. Ser compasivos y promover la luz donde otros deciden llevar solo oscuridad es algo que todos podemos hacer.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

