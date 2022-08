Entornointeligente.com /

La sombría conjunción «J» de la armonía y no de la coñería exclusiva ni de la coñería inclusiva que son extensivas extremistas. Si la conjunción «Y» es la conjunción de la inclusión y la conjunción «O» es la conjunción de la exclusión, se ha de seguir que la penumbra sombría conjunción «J» ha de ser de la armonía y no de la coñería. La sombría conjunción «J» de la armonía, ha de estar entre la exclusión y la inclusión, ha de estar entre la conjunción «O» y la conjunción «Y», ha de estar entre la contradicción, entre la oposición, entre la repugnancia, ha de estar y de ser la sombría conjunción «J» de la armonía, de lo abismal, de lo abisal, de las abstracciones, de las aclaraciones, del acuerdo, de los aislamientos, de lo andresbelloiano, de los análisis, de lo antológico de las mil y una noche, de lo antoniomachadoiano, del aprender, del aprehender, de las apreciaciones, de las atenciones, del aquí y del ahora, del arma literaria dialéctica defensiva ofensiva táctica estratégica cervantina quijotesca, del avisado presente ejemplar, de lo aristotélico, de lo axiológico, de lo bernoulliiano, de lo becqueriano, u de lo bertrandrusselliano, de lo biunívoco, de lo bohriano, de lo borgesiano, de la borrosidad, de lo budaiano, de lo caliginoso, de lo cesarvallejoiano, lo cervantino, de la complementariedad, de las conceptualidades, de la conciliación, de lo conclusivo, de la concordia, del conocimiento, de la continuidad, de la correlación, de la conjugación, de las consideraciones, del consentimiento, del compromiso, de la concertación, de lo concordado, de lo contorneado, de la concupiscencia, de lo cadencioso, de lo consuetudinario, de lo cortazariano, de la costumbre, de la correspondencia, del cuartel convite cívico mílite, de las definiciones, de lo dinámico, de la dialéctico, de lo difuso, de lo dialógico, de lo diplomático, de lo diabético, de lo difuminado, de la difuminación continua espectral, de lo de Dios, de lo ecléctico, de lo eclesiástico, de lo estético contradictorio profundo, de lo ético contradictorio profundo, de lo espiritual contradictorio profundo, del entendimiento contradictorio profundo, de lo einsteiniano, de lo eclesiástico, del equilibrio, de las estimaciones, de los estudios, de lo ezrapoundiano, de las explicaciones, de la filosofía contradictoria maleoiana profunda, de lo fronterizo, de lo garcialorcaiano, de lo georgebushiano y las Torres Gemelas Neoyorquinas, del golpe feroz cesarvallejoiano, de la grisura, de lo hamletiano, de lo heisenbergiano, de lo heraclitoiano, de lo homérico, del hoy es siempre todavía, de las identificaciones, de las interpretaciones, de la ironía quijotesca cervantina, de lo kelseniano, de lo kiplingiano, de lo koskoiano, de lo leibniziano, de lo laoziiano, del límite, de la lingüística, de lo límbico, de la lucha sostenida contradictoria, de lo ludovicosilvaiano, de lo luisalbertomachadoiano, del medio contradictorio maleoiano profundo, de lo maleoiano de Maleo 2001, del mejor resultado esperado, de la mejor resolutiva deseada, de lo nerudaiano, de lo newtoniano, de la optimalidad ortogonal pitagórica, del padre nuestro de cada día, de lo pascaliano, de la penumbra, de la percepción, de la perogrullada primera vez de Perogrullo, de lo pascaliano, de lo picassoiano, de lo pitagórico, de lo platoniano, de lo predicativo, de la profundidad, de las promulgaciones, del punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso, de lo quevedoiano, de lo quijotesco, de lo ramossucreiano, del razonamiento, de la reciprocidad, de las reflexiones, de la resolutiva optimalidad pretendida, de los reconocimientos, de los romanos, de lo rubendarioiano, de lo sanpabloiano, de la simultaneidad, de lo saussureiano, de lo shakespeareiano, del significado de todas las palabras, de lo sincrético, de la síntesis intelectual esencial hegeliana marxista, de lo socrático, de lo sombrío, de la sombría penumbra whitmaniana, del somos Edipo borgesiano, de lo suntzuiano, de lo taoiano, de lo unamunoiano, de la unidad de contrarios, de la unión, de todos los valores jerarquizados, de todos los valores polarizados, de las valorizaciones, de lo vedaiano, del verbo, del Verbo, de lo whitmaniano, del yin yang, y, tantas otras expresiones similaricadentes tautológicas repetitivas paradigmáticas platónicas en la ciudad desnuda contradictoria borrosa en donde hay mas y más de ocho millones de casos correlativos límite contradictorios caliginosos de la forma ser y no ser de Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso diplomático diabético en el contradictorio medio maleoiano profundo, y, lo que trae a colación indicando e induciendo a pensar que ha de haber igual cantidad cifrada imaginaria e inimaginaria, por encima de echo millones, de sombrías conjunciones «J» de la armonía.

Con digresión y sin digresión, la sombría conjunción «J» de la armonía, ha de tener su asiento en Heráclito el padre y abanderado de las contradicciones, cuando decía que la naturaleza se entiende con sus contrarios, la naturaleza armoniza con sus opuestos, pero y empero, mas y más, aun y aún, solo y sólo, que con sus semejantes, o sea, que Heráclito veíase ubicado al través y en de por medio entre la naturaleza y la persona, veíase ubicado al través y en de por medio entre los semejantes y los contrarios, y, lo testimoniaba y confesaba sin escondrijos ni tapujos Hegel, que decía que en su Lógica no faltaban las tesis de Heráclito, que conjugábase con la tesis de Maleo 2001 y la sombría conjunción «J» de la armonía.

Con divagancia y sin divagancia, la sombría conjunción «J» de la armonía, a mas y a más, de tener su fundamento en Heráclito, ha de tener su asiento en Buda, cuando decía, el iluminado predicador oriental de las opositivas repugnancias, que vivimos en un mundo plagado de contradicciones, y situábase, Buda, en el camino medio ecléctico sincrético armónico de las opositivas repugnancias contradictorias budaianas entre el samsara y el nirvana de Buda, que conjugábase con la tesis de Maleo 2001 y la sombría conjunción «J» de la armonía.

Con concordancia y sin concordancia, la sombría conjunción «J» de la armonía, a mas y a más, ha de tener su fundamento en Heráclito, en Buda, ha de tener su base en los Vedas, cuando decían en su literatura y en su enciclopedia que entre el ser y el no ser, entre el algo y la nada, ha de haber una indeterminación védica profunda, como que ha de existir entre el huevo y la gallina, y, por tal armonía, ni el huevo fue primero ni tampoco la gallina, lo que marca la paridad armónica contradictoria entre el ser y no ser védico upanishad sánscrito de los Vedas, tanto como la tensiva armonía simultanea contradictoria heraclitoiana entre el ser y no ser de Heráclito, tanto como el sino destino camino medio ecléctico sincrético budaiano entre el ser y no ser de Buda, asina asín ansí así la sombría conjunción «J» de la armonía.

Con discordancia y sin discordancia, la sombría conjunción «J» de la armonía, pero y empero, a mas y a más, ha de tener su fundamento en Heráclito, en Buda, en los Vedas ha de tener su base en Laozi, en el lienzo pictórico blanquinegro del yin y del yang, y, solo ha de existir la armonía correlativa complementaria en que han de ser el yin y el yang iguales cuando armonizan cuando coyundan, cuando cohabitan en la sombría penumbra whitmaniana, ahí, el yin y el yang son una misma cosa en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, tanto como si fuera y se estuviera entre el cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001, tanto como si fuera y se estuviera en la composición con hoja de Fernand Léger, tanto como si fuera y se estuviera en la tensiva armonía simultanea contradictoria heraclitoiana entre el ser y no ser de Heráclito, tanto como si fuera y se estuviera en el sino destino camino medio ecléctico sincrético budaiano entre el ser y no ser de Buda, asina asín ansí así como cuando no de otra mejor suerte resuelta pretendida deseada la de la esperada sombría conjunción «J» de la armonía.

Con etiqueta y sin etiqueta, la sombría conjunción «J» de la armonía, ha de tener su simiente en Pitágoras en Platón en Sócrates, en la slash diagonal tangencial entre el teorema directo y el teorema indirecto, entre la guerra y la paz de Sun Tzu, entre el exceso y el defecto de Aristóteles, entre la razón y la sinrazón entre la locura y la cordura del Quijote, entre la tesis y la antítesis de Hegel y Marx, entre el consciente y el inconsciente de Cirigliano y Villaverde, entre lo concreto y lo abstracto de Luis Alberto Machado en el cuadrángulo rectángulo pitagórico socrático de Pitágoras y Sócrates, y, en similaricadencia tautológica repetitiva paradigmática platónica, asina asín ansí así como cuando no de otra mejor suerte en la slash diagonal tangencial del punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso de la línea curva lemniscata de Bernoulli y de la línea curva parabólica cúbica de Picasso, en que ha de estar la resuelta pretendida deseada, la esperada sombría conjunción «J» de la armonía.

Si la sombría conjunción «J» de la armonía que no es de la coñería exclusiva ni de la coñería inclusiva que son extensivas extremistas. Entonces sea dicho que la sombría conjunción «J» de la armonía es conjunción entre la coñería exclusiva y la coñería inclusiva, entre la conjunción «I» y la conjunción «O». Ergo vergo sea dicho que la sombría conjunción «J» de la armonía es tanto como el contradictorio medio maleoiano profundo de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos entre el ser y no ser de Maleo 2001. Ergo vergo sea dicho que en los Vedas, Sun Tzu, Buda, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, los Romanos, Cervantes y el Quijote, Quevedo Shakespeare, y tantos otros del modernidad ilustrada originaria y post modernidad originaria ilustrada, ha de estar la resuelta pretendida deseada, en la espera como si fuera el hoy es siempre todavía, la sombría conjunción «J» de la armonía.

