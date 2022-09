La silenció â» Le preguntaron a Juliet Lima por Diosa Canales y los insultos que le hizo y así respondió (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

A través del programa Sábado en la Noche, Juliet Lima , habló sobre las palabras de Diosa Canales en su contra. En el programa de farándula la actriz venezolana Juliet Lima quien fue entrevistada junto a su esposo el también actor, Arturo de los Ríos, fue cuestionada sobre la polémica que vivió con la vedette venezolana Diosa Canales quien la insultó tras pensar que su mensaje sobre las personales marginales iba dirigido a la joven Yoaibimar Daal.

Asimismo, Lima aseguró que no conoce a Diosa en persona y que tampoco ha mantenido conversación con ella nunca antes de este altercado, revelando « Si tuviese una relación con ella de Whatsapp, me hubiera escrito para darme su opinión y quizás yo le hubiese dicho no chica tranquila, ese mensaje no era para fulanita» asegurando que «Las felicitaciones se hacen en público y los reclamos se hacen en privado, al menos así lo hago yo mi gente querida en Instagram y con mis compañeras de trabajo».

Seguidamente, Lima dejó claro que el tema no era con la joven tiktoker Yoaibimar Daal, agregando que muchos pensaron que era para ella pero ni siquiera sigue su contenido. Además, dejó el tema de Diosa así y no respondió ni hizo ningún mal comentario sobre la cantante y bailarina, otorgando con su silencio.

