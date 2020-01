La serena cima del ‘Suco’

Entornointeligente.com /

Una larga y emocionante vida dedicada a la juventud se apagó ayer en Quito. A las 05:44, el padre jesuita José Fernando Ribas de Reyna falleció en la clínica Pasteur, a sus 92 años. En las décadas de los 80 y 90 fue uno de los más emblemáticos rectores del colegio San Gabriel, institución educativa a la cual llegó en 1950 invitado por Pablo Muñoz Vega, para entonces Padre Provincial de los Jesuitas en Ecuador. También estuvo al frente del Colegio Borja, en Cuenca, y fue un claro pilar de una de las misiones más entrañables de los jesuitas en Ecuador: el sistema de educación popular Fe y Alegría. Nacido en Palma de Mallorca, España, en 1926, el ascensionismo fue otra de sus grandes pasiones, no tanto como una práctica deportiva, sino desde un sentido místico, ontológico: la cumbre como meta de un trabajo de contemplación, de fuerza interior, de solidaridad y cooperación. Por eso una de las primeras tareas que ejecutó en el San Gabriel fue la rehabilitación el club de andinismo, que había sido creado en 1944 y que gracias a él y a los gabrielinos de la época se convirtió en un referente nacional de una cultura de amor por la montaña. Prueba de ello la da el maestro de las cumbras y gabrielino Fabián Zurita. Este camino junto con la formación de decenas de generaciones de jóvenes le llevó por las más altas cimas de Ecuador. Por ello también fue el impulsor de la construcción de los refugios del Cotopaxi y del Cayambe. De hecho, hace 5 meses, y con una sonrisa amplia, inauguró un nuevo refugio en la cara suroccidental del Cayambe, sobre los 4.864 metros. Los ojos claros del ‘Suco’ Ribas infundían respeto y cariño a la par. Nunca dejó su acento español y sus mensajes de los lunes en los minutos cívicos eran lecciones de ética y de vinculación emocional con el acto de enseñar y aprender. Siempre será recordado como un carismático educador, quien cumplió a cabalidad una de las máximas de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, cuya estatua ilumina uno de los pasillos del San Gabriel: «Todo el bien del mundo depende de la buena formación de la juventud». (IFP)

Testimonios Voces de gratitud por un líder y formador de juventudes

° “Hace 30 y algo de años llegué a este país, desde ese momento el Padre Ribas me recibió como mentor, maestro, orientador y “jefe” en una de mis experiencias de vida muy grata: el Colegio San Gabriel. Muchas cosas vividas las guardo siempre con inmensa gratitud. Muchas gracias, Suco, por lo enseñado con tu vida y espero haber aprendido algo”. Jorge Uribe, exvicerrector del Colegio San Gabriel

° “Cuando me propuse publicar una revista que llevaba 7 años fuera de circulación, el Padre me dijo: “Escucha todas las recomendaciones. Pero al final haz lo que te dé la gana”. Su consejo me sirvió para publicar una nueva edición de Montaña, por un camino que duró doce años”. David Coral, exeditor de la revista Montaña ° “Ha fallecido mi querido tío Pepe, el padre Ribas y el ‘Suco’ para esa gran cantidad de amigos que ha tenido en ese maravilloso país que es Ecuador. Junto con el sentimiento de tristeza por su falta, tengo ese sentimiento de aceptación al saber que ha subido al cielo en paz con todo. Adiós, Suquito, nunca te olvidaremos y recordaremos tu sabiduría y enseñanzas”. Julio Muñoz-Aycuens, sobrino del padre Ribas.

° “Hoy la comunidad gabrielina amanece de luto, hemos perdido a un gran formador de juventudes que marcó positivamente la vida de decenas de promociones de estudiantes del Colegio San Gabriel. Descansa en paz José Ribas, SJ. Mi respeto y admiración por siempre”. Pablo Guzmán, exgabrielino, promoción 1996

Honras fúnebres En el Colegio San Gabriel

° Los últimos años de vida, el padre Ribas los pasó entre la casa de los jesuitas en el valle de los Chillos, y el Cayambe, por la construcción del refugio Yanacocha. Murió ayer, a las 05:44 en Quito. ° Este jueves, desde las 09:00 hasta las 20:00, el cuerpo del padre José Ribas de Reyna será velado en la capilla del Colegio San Gabriel (avenida América y Rumipamba), al pie del cuadro del Milagro de la Virgen Dolorosa. ° Este viernes, a partir de las 11:00, se realizará la misa final en el Templo de la Dolorosa (avenidas Mariana de Jesús y América). Posteriormente, su cuerpo descansará en la cripta que queda entre el templo y el edificio del San Gabriel.

