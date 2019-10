La sentencia del ‘procés’, en directo | El Supremo impone penas de 9 a 13 años a Junqueras y los principales líderes

Entornointeligente.com /

MÁS INFORMACIÓN El Supremo condena a Junqueras a 13 años por sedición y malversación en el 'procés' La sentencia del procés se ha conocido este lunes. El Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas, a los que acusa de haber cometido un delito de sedición en los días que condujeron al referéndum ilegal del 1-O. El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, obtiene la pena más alta, 13 años, por un delito de sedición en concurso medial con malversación. Por estos mismos delitos han sido condenados a 12 años los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Sin embargo, los también exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull son condenados a 10 años y medio de cárcel por sedición, pena que sube a 11 años y medio de cárcel en el caso de la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los líderes sociales Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) son condenados a 9 años de cárcel. Los únicos tres procesados que afrontaron el juicio en libertad (los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) han sido sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y diez meses de multa con un cuota de 200 euros diaria. Los tres han resultado absueltos de malversar fondos públicos. Seguirán libres. La sentencia pone fin a un proceso iniciado como consecuencia de la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia del 27 de ese mes. Las reacciones se han sucedido inmediatamente después de divulgarse la sentencia. La propia Forcadell ha escrito en su cuenta de Twitter: "La injusticia se ha consumado". Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat hasta su fuga, ha llamado al independentismo a reaccionar "como nunca". El actual titular del Parlament ha protestado: "Hoy nos han condenado a todos". Siga las últimas noticias en directo:

Concentración en las inmediaciones de la prisión de Lledoners. Imagen de Josep Lago (AFP)

14/10/2019 10:00 EL PAÍS

Los CDR llaman a la desobediencia. “Vuestra sentencia será vuestra condena. Es la hora de levantarnos contra el fascismo autoritario del Estado español y sus cómplices. Es la hora de la revuelta popular. ¡Respondamos con desobediencia, poder popular y República!”. Con este tuit, los Comités de Defensa de la República (CDR) llaman a la desobediencia. https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1183652997869588480

14/10/2019 10:00 EL PAÍS

Casado exige que Sánchez se comprometa a no indultar a los condenados. El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado su respeto a la sentencia del procés y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se comprometa a no indultar a los condenados por sedición y malversación de forma de se ponga al lado del Tribunal Supremo y no busque un “atajo político” dejando una puerta abierta para una posible investidura en el futuro. En una entrevista en Antena 3, Casado ha afirmado que el Gobierno de Sánchez no puede buscar un “atajo político” para intentar tener una relación con esos partidos independentistas que le apoyaron en la moción de censura y a los que “debe” su presidencia”. Debe “comprometerse” a que no va a “enmendar la plana” al Tribunal Supremo y que no les va a “indultar”. (EP)

14/10/2019 09:59 EL PAÍS

English edition | Supreme Court finds Catalan secession leaders guilty of sedition Catalan Republican Left (ERC) leader Oriol Junqueras faces 13 years in prison; none of the defendants have been convicted of rebellion

14/10/2019 09:58 EL PAÍS

Consulte la sentencia del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo 14/10/2019 09:57 EL PAÍS

La ANC llama a salir a la calle. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha urgido a los ciudadanos a salir a manifestarse. “El Estado español condena el derecho a la autodeterminación. Ha llegado la hora: respondamos masivamente. Estés donde estés, párate, sal a la calle, hazte sentir”. https://twitter.com/assemblea/status/1183649846294700032?s=20

14/10/2019 09:54 EL PAÍS

Dos hombres se abrazan tras conocer la sentencia en el exterior de la cárcel de Lledoners, en Barcelona. Fotografía de Cristóbal Castro

14/10/2019 09:53 EL PAÍS

Quim Torra, president de la Generalitat, comparecerá esta mañana a las 11.30.

14/10/2019 09:52 EL PAÍS

Los accesos directos al metro desde el vestíbulo de la estación de Sants, de Barcelona, se han cerrado. Es necesario salir a la calle para entrar en el metro. Informa Clara Blanchar .

14/10/2019 09:50 EL PAÍS

El exconsejero Josep Rull , absuelto del delito de malversación y al que el alto tribunal le ha impuesto diez años y medio de prisión, publica en su cuenta de Twitter : “Si hubiesen juzgado los hechos, nos habrían absuelto. Como han juzgado las ideas, nos han condenado. Condenándonos han condenado a los 2,5 millones de catalanes que votaron el 1-O en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa en el siglo XXI”. https://twitter.com/joseprull/status/1183646373075443714?s=20

14/10/2019 09:48 EL PAÍS

La cuenta de Twitter de Raül Romeva , condenado por sedición y malversación a 12 años de cárcel, ha publicado un mensaje del exconsejero: ” Ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos “.

https://twitter.com/raulromeva/status/1183649115969933312

14/10/2019 09:47 EL PAÍS

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio por un delito de sedición : “La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho a ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allá donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo nos tiene que vencer” https://twitter.com/ForcadellCarme/status/1183646558362972160

14/10/2019 09:45 EL PAÍS

“Mensaje desde la cárcel”, de Jordi Cuixart.

https://twitter.com/jcuixart/status/1183647784546820097

14/10/2019 09:44 EL PAÍS

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat: “Toca reaccionar, como nunca”. https://twitter.com/KRLS/status/1183648315537330176

14/10/2019 09:43 EL PAÍS

Jordi Turull , condenado por sedición y malversación a 12 años de cárcel, ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter.

https://twitter.com/jorditurull/status/1183648086192721920

14/10/2019 09:43 EL PAÍS

“Hoy nos han condenado a todos” , ha escrito en su cuenta de Twitter el presidente del Parlament, Roger Torrent.

https://twitter.com/rogertorrent/status/1183647472603860993

14/10/2019 09:38 EL PAÍS

Pablo Casado, en Antena 3: “La sentencia es ejemplar”.

https://twitter.com/populares/status/1183647450742919168

14/10/2019 09:35 EL PAÍS

ÚLTIMA HORA | El Supremo condena a Junqueras a 13 años por sedición y malversación

14/10/2019 09:25 EL PAÍS

https://twitter.com/KRLS/status/1183641011408592896

14/10/2019 09:14 EL PAÍS

La llegada del juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, esta mañana. El magistrado que preside el tribunal que ha juzgado el procés y que hoy dicta sentencia, ya está en el Supremo.

http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191014961449

14/10/2019 09:10 EL PAÍS

Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional han desplegado hoy un dispositivo en las estaciones de Sants y de Girona pocas horas antes de que se espere conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. En la Estació de Sants se han cerrado accesos puntuales pero se puede acceder a la infraestructura por otros y la circulación es libre, según ha informado la policía catalana. Además, los Mossos han pedido a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que cierre el acceso de la L5 del Metro Sants Estació, por lo que se ha habilitado un enlace alternativo por la L3 y por el exterior, mientras que en la ciudad de Girona también se regulan las entradas y salidas de la estación de AVE. (EP)

14/10/2019 09:02 EL PAÍS

El magistrado Manuel Marchena, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo. Fotografía de Javier Lizón (Efe)

14/10/2019 08:57 EL PAÍS

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en Radio 4: “El nuestro es un Estado de derecho, no un Estado vengativo. Se han juzgado hechos concretos de personas concretas que se han juzgado en un juicio público. Con todas las garantías democráticas”.

14/10/2019 08:53 EL PAÍS

Junqueras recuerda a Companys a pocas horas de que se conozca la sentencia del procés . El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, recuerda al expresident Lluís Companys, del que mañana se cumplen 79 años de su fusilamiento, con unas palabras de este: “Venimos para servir los ideales. Llevamos el alma empapada de sentimiento. Nada de venganzas, pero sí un nuevo espíritu de justicia y reparación. Recogemos las lecciones de la experiencia. ¡Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, y volveremos a ganar!”. https://twitter.com/junqueras/status/1183634332856061953

14/10/2019 08:50 EL PAÍS

Seguimos a nuestro compañero Alfonso Congostrina . https://twitter.com/alfcongostrina/status/1183633575792513024

14/10/2019 08:49 EL PAÍS

La exconsellera de Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, huida de la justicia en Bélgica, ha retuiteado una entrevista que hoy realiza ElNacional.cat al exvicepresident Oriol Junqueras. “La cárcel, el exilio y la represión que sufrimos en todas sus formas no son los síntomas del fracaso de los independentistas, sino todo lo contrario: evidencian el fracaso de un supuesto Estado de derecho y de una democracia inmadura”, dice Junqueras. https://twitter.com/MeritxellSerret/status/1183630629516300288

14/10/2019 08:45 EL PAÍS

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en Radio 4: “Preferiría no tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Deseo, parto de la base de que no lleguemos. Medidas extraordinarias, es mejor siempre no tener que aplicarlas”.

14/10/2019 08:42 EL PAÍS

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en Radio 4: “Todo demócrata tiene que aceptar la resolución del órgano competente. El Estado de derecho es lo mímimo que nos tiene que unir. La sentencia sea la que sea, debe ser acatada por todos. Que no lo sea es imposible”.

14/10/2019 08:41 EL PAÍS

La sentencia reenfoca la campaña El Ejecutivo de Sánchez cree que el fallo respaldará su posición sobre Cataluña

Por Carlos E. Cué

14/10/2019 08:36 EL PAÍS

Los consejeros catalanes vacían sus agendas públicas de este lunes, a la espera de la sentencia del procés . Solo el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, tiene programado asistir al cierre de unas jornadas académicas por la tarde. Informa Camilo S. Baquero.

14/10/2019 08:27 EL PAÍS

El Gobierno difunde un vídeo para defender la fortaleza de la democracia La vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros del Ejecutivo explican las fortalezas de España en varios idiomas ante la sentencia del ‘procés’.

14/10/2019 08:26 EL PAÍS

Documental | Los delitos del ‘procés’ Las claves que marcarán una sentencia histórica, junto a algunos de los protagonistas del juicio.

Por Belén Fernández y Carlos Martínez

14/10/2019 08:22 EL PAÍS

Los fugados, en espera de otra petición de busca y captura Los líderes nacionalistas aguardan en Bélgica, Suiza y Escocia la reactivación de la euroorden tras la sentencia. Por Álvaro Sánchez 14/10/2019 07:50 EL PAÍS

La sentencia cierra la causa que sentó al ‘procés’ en el banquillo El Supremo prevé comunicar este lunes el fallo contra los 12 acusados. Por Reyes Rincón 14/10/2019 07:34 EL PAÍS

Buenos días. Abrimos este directo para informar sobre la sentencia del procés .

14/10/2019 07:33 .

El Supremo condena a Junqueras a 13 años por sedición y malversación en el 'procés' El alto tribunal impone penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve acusados presos Marchena, el juez que se convirtió en protagonista Su peculiar manera de conducir un juicio retransmitido en directo lo convirtió en un personaje mediático

