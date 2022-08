La Semana Política: Las ganancias de Xi Jinping con la crisis de Pelosi, la temeridad de EE.UU. y la irrelevancia de Europa

Entornointeligente.com /

En un nuevo episodio de La Semana Política, Juan Serrano, director del Centro de Investigación sobre Desafíos Internacionales de la Universidad de La Frontera (UFRO); y Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, conversaron sobre la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, a Taiwán para apoyar su lucha por la «democracia» frente a China, país que no recibió bien la visita de la parlamentaria estadounidense, en lo que se convierte en un nuevo conflicto entre Estados Unidos y el país asiático. Al respecto, ambos analistas coinciden en que en un futuro, China se reunificará con Taiwán, lo que significará una ganancia para el presidente chino, Xi Jinping, quien «ha declarado que espera que durante su mandato que no sabemos cuánto va a durar, ha prometido a la nación china que va a reunificar China, o sea que va a integrar a Taiwán. No sabemos si esto realmente es retórico o es real. Veremos qué pasa. Pero ese es el escenario. Por lo tanto, claramente hablamos del giro autoritario de China en los últimos diez años», como dijo Serrano. Sahd agregó que «la trampa para China es que China, al estar también tan interconectada con el mundo y con occidente, sabe también que en un conflicto bélico tiene mucho que perder. Desde el punto de vista de de la prosperidad, del crecimiento, del progreso de su país (…), tiene tantos problemas, tantas distracciones a nivel de política doméstica». En esa línea, ambos concuerdan que Europa en este conflicto no tiene voz que alzar, quedando en un segundo plano. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

