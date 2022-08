La Semana Política: el «desplome» del sistema de partidos y el «afán tecnocrático y elitista» de las colectividades

Entornointeligente.com /

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus, y la académica de la Facultad de Gobierno de la misma casa de estudios, Mireya Dávila, abordaron –en un nuevo episodio de La Semana Política– la situación de los partidos políticos en Chile a días del plebiscito del 4 de septiembre. Al respecto, Huneeus apuntó a un «desplome del sistema de partidos existentes. La Concertación y Chile Vamos, con el (ex) Presidente (Sebastián Piñera), la figura más importante de la derecha después de (Augusto) Pinochet, mudo, como si él no tuviera nada que ver». A su vez, señaló que el Gobierno, «con una coalición de jóvenes (…), no tienen la madurez, no tienen la densidad intelectual y el personal político para eso». Dávila discrepó y manifestó que el sistema de partidos «puede que esté cambiando, más que se esté fracturando, se está renovando hacia formas de democracia en que tal vez haya más partidos políticos». En esa línea, dijo que «ahí creo que hay un punto muy complejo, que es la cantidad de partidos que hay, yo creo que ahí tenemos que pensar –y ahí está al debe el proyecto (de nueva Constitución)– la manera de generar más acuerdos mayoritarios». Posteriormente, Huneeus se preguntó: «¿Por qué la ciudadanía dejó los partidos? Porque el afán tecnocrático y elitista que comenzó a predominar muy tempranamente (posdictadura) siguió adelante. Recordemos la discusión entre los flagelantes y los autocomplacientes (de la ex Concertación)». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

