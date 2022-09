La Semana Política: autores de modelos matemáticos analizan las predicciones y el factor «voto obligatorio»

Entornointeligente.com /

En un nuevo episodio de La Semana Política, Francisco Vergara, CEO de Espacio Político; y Daniel Merege, CEO de Daoura; conversaron sobre el pronóstico que hacen los modelos matemáticos de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre -en donde se enfrentarán el Apruebo y el Rechazo- el que es muy distinto al vaticinado por las distintas encuestas que hay en el país, ya que a diferencia de estas últimas, dan como ganador a la opción que respalda una Nueva Constitución. Ambos coinciden que esta diferencia está principalmente ligada al voto obligatorio presente en esta votación. Por ejemplo, Vergara cuenta que hicieron una medición para la elección presidencial entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, la última con voto obligatorio, acertando el resultado con su modelo matemático. «En esta vez algo está pasando, que es distinto y bueno, y efectivamente está pasando algo distinto, que tiene que ver con el voto obligatorio. Quizás eso está afectando a una de las dos muestras, o a la nuestra o a la de la encuestaa, y eso solo lo vamos a saber el domingo», dice Vergara. Para el modelo matemático que dirige Merege no afecta tanto el voto obligatorio en sí, pero sí lo destaca en otro ámbito: la influencia de los jóvenes en otro público. «Lo que vemos es una tendencia. Entonces sí esos jóvenes oi la gente que se expresa en la internet está influenciando incluso a los adultos mayores o incluso a los adultos que no están en la Internet, o las personas que no están representadas en las redes sociales, pero sí se influencian por esos jóvenes o esas personas que están conectadas, ahí podemos tener una confirmación del resultado. Así vemos un poco de esa diferencia entre el voto no obligatorio con el obligatorio», señaló. Compartir Rectificar



LINK ORIGINAL: El Mostrador

