La semana All-Star ya se hace presente

CARACAS.- Este fin de semana comenzaron las actividades en el Dodger Stadium de Los Ángeles para animar el ambiente en la ciudad norteamericana de cara al plato fuerte de la mitad de temporada en las Grandes Ligas con el T-Mobile Home Run Derby mañana y, un día después, el Juego de las Estrellas.

En la jornada de ayer se vivió una verdadera fiesta en el estadio de los campeones mundiales del 2020 de la mano del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien fue una de las estrellas del día junto a múltiples celebridades que se congregaron en el terreno de juego para animar a los miles de fanáticos presentes en el tribunas con el All-Star Celebrity Softball Game, un encuentro de softball entre famosos de todo tipo que van desde la música al cine.

Entre ellos destacaron personalidades como Anthony Ramos, Bryan Cranston, J.K. Simmons, Simu Liu, Yahya Abdul-Mateen II, entre muchos otros en lo que Bad Bunny y Becky G se llevaron todos los flashes.

. @iambeckyg closes out All-Star Saturday with the #ExtraInnings concert! pic.twitter.com/rcnzDQLxXp

— MLB (@MLB) July 17, 2022 Asimismo, también se hicieron presentes estrellas de MLB que participaron del evento como los salones de fama David Ortiz y Vladimir Guerrero.

. @sanbenito brought out @VladGuerrero27 & @davidortiz for a celeb shot. 👀 #CelebSoftball pic.twitter.com/aVJ4Z4zewI

— MLB (@MLB) July 17, 2022 Pero aparte del show y glamour, así como del Juego de las Estrellas del Futuro que también se realizó en la ciudad californiana, el verdadero espectáculo llegará entre el lunes y el martes, cuando se lleven a cabo el Home Run Derby, primero, y el Juegos de las Estrellas, después, entretenimientos que contarán con mucho protagonismo latino.

HOME RUN DERBY

El Festival de Cuadrangulares es el que tendrá la atención desde el inicio. Los ocho slugger seleccionados para despachar bambinazos a diestra y siniestra por todos los sectores del estadio buscarán hacerse con el cetro del mejor jonronero del año en una temporada 2022 que está llegando a la mitad de su calendario.

Uno de los que parte como el principal candidato para lograrlo es el toletero de los Mets de New York, Pete Alonso, quien es el actual monarca indiscutible del evento con dos títulos consecutivos y saldrá con el bate el llamas para conseguir su tercera corona que lo ubique entre los jugadores más ganadores del certamen.

Curiosamente, el primer obstáculo que deberá superar será el del venezolano Ronald Acuña Jr., que está en su segunda aparición en la fiesta de cuadrangulares y dejó declaraciones polémicas en la previa al mencionar que «no necesito consejos para ganar mañana, solo dar jonrones».

El vencedor de esta llave tendrá que verse en segunda ronda contra el triunfador del duelo entre Corey Seager, de los Rangers, y Julio Rodríguez, Marineros. Un emparejamiento de máximo poder y que podría ser muy reñido, ya que ambos tienen buenos registros de poder en lo que va del calendario con 22 y 16, respectivamente.

J-Rod es uno de los mejores novatos que tiene Las Mayores en estos momentos e intentará dejar una gran impresión en su primera participación.

Del otro lado del cuadro se encuentran dos duelos que se pueden definir con dos palabras específicas: experiencia y juventud. Kyle Schwarber es el mejor bateador de poder que hay, después de Aaron Judge, y sus 29 batazos de vuelta completa así lo prueban; sin embargo, con un hombre como Albert Pujols al frente nunca hay que confiarse.

El dominicano no llega con el cartel de favorito al evento, pero sus más de 600 jonrones en su carrera infunden un respeto que el jardinero de los Phillies deberá tener en cuenta si quiere avanzar a la siguiente ronda.

Por último, el duelo quisqueyano entre Juan Soto y José Ramírez parece ser el más atractivo de todos, pues ambos se encuentran igualados con 19 tablazos a la grada y el espectáculo estará garantizado.

Todos conocemos lo que son capaces de hacer ambos en el terreno, Ramírez es la bujía ofensiva de los Guardianes y Soto acaba de rechazar la oferta de renovación de los Nacionales por 400 millones de dólares, por lo que una buena actuación de poderío podría sumar algún otro pretendiente a su larga lista de futuros equipos.

Cuadro con los emparejamientos oficiales del evento JUEGO DE LAS ESTRELLAS

El All-Star Game es una situación completamente distinta. Acá se reúnen los jugadores más votados y queridos por los fanáticos del mejor béisbol del mundo, pero hasta que se cante la voz de «play ball» no se pueden descartar cambios en cuanto a los equipos iniciales.

Una muestra de ello será la ausencia del venezolano José Altuve en la segunda base del equipo de la Liga Americana, luego de que anunciara su renuncia a participar de su octavo Juego de Estrellas debido al pelotazo que recibió en la rodilla izquierda el jueves en lo que fue victoria de los Astros 3-2 sobre Anaheim.

Motivado a esto, el criollo decidió guardar reposo para recuperarse de su dolencia y regresar al 100% con su equipo. Pero no todas son malas noticias, pues su reemplazante será su compatriota Andrés Giménez de los Guardianes de Cleveland, quien se encontraba en el roster y ahora tendrá su oportunidad de jugar.

Mike Trout también decidió quedarse con su equipo y Ty France será el que tome su puesto, aunque el jardinero titular de la America será Byron Buxton.

Otros que se bajaron del «bus» del All-Star, pero para la Liga Nacional, fueron Nolan Arenado (San Luis), Carlos Rodón (San Francisco) y Jazz Chisholm Jr. (Miami), quienes ahora deberán ser reemplazados por Austin Riley (Bravos), Jake Cronenworth (Padres) y Tyler Anderson (Dodgers), respectivamente.

Así como estos, tampoco serán de la partida los lanzadores Max Fried, Gerrit Cole y Justin Verlander, por lo que Devin Williams, Jordan Romano y Liam Hendriks podrán integrar los rosters de la Americana y Nacional en la espera de su oportunidad.

Pese a que el público es quien decide los jugadores que van al compromiso, este no deja de ser un mero cotejo de exhibición, por lo que muchos toleteros terminan declinando o ausentándose de la cita por diversos motivos que van asociados a las molestias físicas, lesiones, guardar energías o evitar posibles lesiones que los puedan apartar de sus equipos en la parte final de la temporada.

Sin embargo, nada de esto empaña lo que es la semana All-Star en las Grandes Ligas y sus múltiples celebraciones en el escenario de la cita, donde el show para los aficionados del béisbol está garantizado.

Deinelbith Blanco/Unión radio

