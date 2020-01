La Selección Sub 23 de Ecuador se blinda de los agentes en el Preolímpico

Entornointeligente.com /

LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN Los asistentes de Jorge Célico tienen la disposición de restringir el acercamiento de empresarios a los Sub 23 , en Colombia . Ahí empieza este sábado 17 de enero del 2020 el Torneo Preolímpico, que entregará dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio y por los que pelearán las 10 selecciones sudamericanas .

También pidió a los otros integrantes de la delegación que se mantengan en alerta ante la presencia de personas que no pertenezcan al equipo.

“Queremos mantener tranquilos a los jugadores, aunque sabemos que se trata de un grupo comprometido y con muchas ganas de mostrarse”, anticipó el estratega, de 55 años, que hoy empieza otro desafío. En el 2019, con los Sub 20 ganó el Sudamericano de Chile y luego los llevó a ser terceros en el Mundial de Polonia .

La delegación tricolor está compuesta por 35 personas : 22 jugadores, cinco integrantes del cuerpo técnico y ocho del personal de apoyo.

El estratega también dio charlas desde el 3 de enero, día en que se inició la concentración del equipo en la Casa de la Selección . Ahí insistió a sus dirigidos que intentaran alejarse del “entorno” y se enfocaran en el certamen.

Ecuador nunca se ha clasificado en la disciplina de fútbol . Esto fue utilizado como un argumento para sus discursos y motivarlos. Les repitió que, “más allá de la fama y el dinero”, conseguir un título para Ecuador “es algo que quedará para toda la vida”.

Con todo, sus propósitos por mantener enfocado a su grupo en un solo objetivo se trastocaron desde el miércoles, cuando se anunció la negociación de la transferencia de Leonardo Campana al Wolverhampton .

En este caso, sin embargo, se mantuvo tranquilo. Recalcó que el delantero obtuvo el permiso para ir el lunes a Inglaterra a finiquitar su contrato. “Juega y luego viajará para retornar al tercer partido”.

“Leo es un muchacho extraordinario y siempre ha mostrado una gran disposición por estar con nosotros. Él se merece este permiso, porque ha sido muy profesional”.

La Tri Sub 23 quedó a punto para su debut en el #Preolimpico2020 🇪🇨

👉🏼 #Ecuador vs #Chile

🗓Sábado 18 de enero 18h00

🏟Estadio Hernán Ramírez V.

Árbitro central Ivo Méndez 🇧🇴

A1 Juan Montaño 🇧🇴

A2 Ariel Guizada 🇧🇴

4to árbitro Kevin Ortega 🇵🇪 #VamosPorMas pic.twitter.com/gPzzJ0wknM

— La Tri Ecuador (@LaTri) January 18, 2020 Gustavo Cortez , esmeraldeño de 22 años, fue a uno de quienes más le llegó el discurso del técnico en los días de convivencia, en Quito.

El defensor y volante contó que llegó a Quito a los 15 años, en busca de una oportunidad para vincularse a un equipo para debutar en Primera y lo logró en Universidad Católica .

Precisamente, fue Célico quien le dio la opción de estrenarse en la Serie A, en el 2015. Entonces, el argentino era técnico del ‘Trencito Azul’ .

Cortez ha permanecido desde ese año en el cuadro ‘camaratta’. En el 2017 ya disputó 37 partidos de la LigaPro y el año pasado lo hizo en 29.

Célico le hizo jugar como zaguero, lateral y volante. Para hoy, Cortez ensayó en la alineación titular para el juego de debut de hoy, ante Chile , a las 18:00 , en Pereira . Para él será la primera vez en un torneo oficial con la Tricolor.

Admitió sentir algo de ansiedad, pero recalcó que está “metido en la idea del entrenador de controlar el balón”.

El esmeraldeño es el novato del equipo. A diferencia de él, en la alineación titular hay siete mundialistas Sub 20 y tres campeones de la Sudamericana con Independiente . “Tenemos un gran equipo y podemos pelear y buscar la clasificación”, advirtió.

Los cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Sergio Quintero , el mediocampista esmeraldeño a quien lo comparan con Segundo Castillo , se puso a bailar anteanoche tras el entrenamiento en Pereira. Tras la práctica vespertina, empezó a mover los brazos animadamente ante la sonrisa de sus compañeros.

Los personeros de la Ecuafútbol grabaron sus movimientos en un video y lo difundieron a través de las redes sociales . El volante es el que pone la alegría en el grupo.

Para Quintero, la Sub 23 está calificada para alcanzar el cupo a Tokio . De acuerdo con la modalidad del Preolímpico de Colombia , los dos primeros de dos grupos A y B irán a un cuadrangular final. Ecuador se encuentra en el grupo A.

En la nueva instancia, los dos que terminen primeros serán los clasificados a Tokio. “Es un torneo bastante complejo porque apenas son dos cupos, pero tenemos un buen plantel”, recalcó Célico.

Los próximos rivales de Ecuador serán Colombia (el 21 de enero), Venezuela (el 24) y Argentina (el 27).

