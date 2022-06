La selección peruana busca hoy ante Australia la gloria mundialista en Catar

Entornointeligente.com /

Para quedarse con el cupo mundialista, el técnico Ricardo Gareca, alineará con toda su artillería frente al combinado australiano, dirigido por Graham Arnold, quien buscará aprovechar su potencia física para neutralizar al rival. «Australia es un equipo bien trabajado, que sabe lo que quiere en el campo de juego. Cuando pasa eso, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener el control» , dijo Gareca en conferencia de prensa. Agregó: «Somos una selección que estamos muy convencidos de lo que tenemos. Lo que buscamos es vivir esto, para esto nos preparamos, esto es lo que queremos y esto es lo que tenemos para resolver este partido» , culminó el Tigre sin antes advertir que, en este tipo de eliminatoria, a un solo partido, no hay ningún margen de error, por lo que «hay que estar muy atentos». El combinado patrio tiene una duda que tendrá que despejar a pocas horas del trascendental encuentro porque durante la preparación del domingo Yotún, quien lleva días cumpliendo actividades diferenciadas por molestias musculares, presentó problemas que le impidieron trabajar con el resto del grupo. En su lugar, Christofer Gonzáles sería el posible reemplazo para comenzar como titular el partido Gareca mandará a la siguiente oncena: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. El arquero Pedro Gallese anticipó un partido «duro» y «cerrado» ante los australianos: «Sabemos que será un partido intenso y muy parejo. Nos hemos preparado para lograr nuestros objetivos y vamos a dar todo en la cancha». Agregó: «Nos somos los mismos que hace cuatro años atrás. El equipo ha madurado mucho. Nos ha costado bastante llegar a este momento y no lo vamos a dejar ir. Me veo celebrando porque sé el grupo que tenemos, sé lo que hemos sacrificado y sé a lo que jugamos», culminó el «Pulpo». ¡Una transmisión imperdible! ???? Este lunes disfruta el repechaje intercontinental por #FPFplay . ?? Suscríbete aquí: https://t.co/BUqVGJicpg * Solo para residentes en Perú #FPFplayNuevaExperiencia pic.twitter.com/ZPPDzPanfl

— Selección Peruana ???? (@SeleccionPeru) June 13, 2022 ¡UNA LOCURA! Hinchas de la #SeleccionPeruana ya hacen la fiesta en el hotel de concentración previo al banderazo de aliento con motivo del repechaje a #Qatar2022 . pic.twitter.com/vXIlbLXtAd

— ESPN Perú (@ESPNPeru) June 12, 2022 Oponente conocido Por su parte, la escuadra australiana buscará no repetir en Doha su último y único antecedente con Perú, con quien coincidió hace cuatro años, en el Mundial Rusia 2018, en un encuentro que se saldó con una victoria de la Bicolor por 2-0 frente a los Socceroos, con los tantos de Guerrero y Carrillo. Tendrán como aliado el sofocante clima, que en esa época del año puede llegar a los 47 grados. El plantel de los de Oceanía cuenta con nombres como el del portero y capitán Mathew Ryan y Ajdin Hrustic, quienes militan en las filas de la Real Sociedad de España y en el Eintracht Fráncfort de Alemania, respectivamente. «El fútbol sudamericano en general es técnicamente bueno e impredecible, por lo que debes estar listo para todo», pero «los peruanos se van a sorprender de la mejoría que ha tenido el fútbol australiano», aseguró el técnico rival, Graham Arnold. This one’s for our fans watching around the globe, as we play for a place on the world stage ?? Let us know below: where will you be supporting from, when the Socceroos take on Peru? #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/IuePmYB3VF

— Socceroos (@Socceroos) June 13, 2022 ?? Assistant Coach @tonyvidmar appeared on @theprojecttv ahead of tonight’s @FIFAWorldCup intercontinental play-off! pic.twitter.com/dnb2rUtUd8

— Socceroos (@Socceroos) June 13, 2022 ¿Cómo se define? Si al término del tiempo reglamentario (90 minutos) el encuentro culmina en empate, se disputará una prórroga tras un descanso de cinco minutos. La prórroga constará de dos partes de quince minutos cada una, entre las cuales no habrá pausa alguna. Los jugadores deberán permanecer en el terreno de juego entre el final del tiempo reglamentario y el suplementario, así como entre las dos partes de la prórroga. Conforme al procedimiento establecido en las reglas de juego, si el partido sigue empatado después del alargue, se pasará a la tanda de penales a fin de determinar al ganador. Esta normativa establece FIFA en el apartado 11 del artículo 20 del Reglamento de la Copa Mundial FIFA 2022. Datos Perú se ganó el derecho de jugar el repechaje intercontinental luego de ubicarse en el quinto puesto en las eliminatorias sudamericanas; Australia tras vencer (2-1) a Emiratos Árabes Unidos en la repesca de las eliminatorias de la zona asiática La selección peruana, 22ª de la clasificación FIFA, aspira a ir su sexto Mundial, mientras que Australia, 42º del ranking FIFA, busca también el pase a su sexta Copa del Mundo. El ganador de este pulso pasará a formar parte del grupo D del Mundial, junto a la defensora del título Francia, Dinamarca y Túnez. El decisivo encuentro será transmitido en directo por las señales de ESPN+, DirecTV Sports, Latina TV (canales 2 y 702 HD), Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) y Star Plus. De lograr el boleto a la clasificación, Gareca se convertirá en el primer entrenador en llevar a Perú a dos Mundiales seguidos, pues la Blanquirroja lo logró en 1978 y 1982, pero con diferentes comandos técnicos. ¡UNA FIESTA BICOLOR! Así fue el emotivo banderazo de los hinchas de la ???? #SeleccionPeruana a un día del repechaje a #Qatar2022 contra ???? Australia. pic.twitter.com/nMeqi0haV1

— ESPN Perú (@ESPNPeru) June 12, 2022 ¡Esa habilidad de @18andrecarrillo ! ?? ¿Brillará su talento este lunes? ???? @SeleccionPeru | #WCQ pic.twitter.com/I6YIQipgX6

— Copa Mundial FIFA ?? (@fifaworldcup_es) June 12, 2022 (FIN) JSO Publicado: 13/6/2022

