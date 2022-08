La Selección Colombia Femenina fue exaltada con la Orden al Mérito Vallecaucano

Entornointeligente.com /

Con la entrega de la Orden al Mérito Vallecaucano, en el grado Gran Cruz de Comendador, la gobernadora Clara Luz Roldán reconoció los excelentes logros de la Selección de Fútbol Femenino, en la categoría mayores, que dejó en alto la bandera de Colombia durante la Copa América Femenina 2022.

Imágenes del reconocimiento que realizó Indervalle a las jugadoras vallecaucanas que hicieron parte de la Selección Colombia femenina en la Copa América.

Foto Áymer Álvarez / El País

«Hoy es un día muy especial porque estoy viviendo un sueño que se nos hizo realidad, hoy siento un enorme orgullo de verlas triunfar. Al equipo técnico por haber formado a estas niñas, por habernos dado toda la gloria y felicidad que hoy tenemos, no había un televisor que no estuviera prendido y que no las estuviera acompañando, pues el orgullo que nos hicieron sentir al ver los partidos que ganaron eso créanme que nos hizo sentir una gran alegría», dijo la mandataria en la ceremonia en la que se hizo el reconocimiento con la medalla al Orden al Mérito a las jugadoras vallecaucanas y el Pin Valle Oro Puro a las jugadoras de otras regiones.

El técnico de la Selección Colombia Femenina, Nelson Abadía aseguró que el reconocimiento es simbólico y la exaltación a «todo lo que ellas han hecho a través de su experiencia y en su debut en la Copa América Femenina; lo que despertaron en el país es producto del sentir y el querer de ellas de ser grandes deportistas».

«Gracias por este reconocimiento que le dan a nuestra Selección, es lo que damos siempre con amor y pasión para todos ustedes. Seguiremos trabajando para grandes cosas, para dejar nuestro país en alto y como vallecaucanas somos afortunadas no solamente nosotras los futbolistas, sino todo el departamento del Valle del Cauca por el deporte, porque se ha mostrado el trabajo en equipo y lo que ha dado el ‘Valle Oro Puro», dijo la jugadora Carolina Arias.

Durante la ceremonia la gobernadora Clara Luz Roldán recordó el inicio de la Copa Élite de Fútbol Femenino ‘Valle Oro Puro’, que permitirá afianzar los procesos formativos y recreativos, y abrir espacios para seguir mostrando la calidad del fútbol femenino. A partir de octubre las vallecaucanas de la Selección de Fútbol Femenino ingresarán al programa ‘Deportista Apoyado’, iniciativa del Gobierno departamental a través de Indervalle con un incentivo económico.

