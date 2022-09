La selección abre ciclo en el Eurobasket sin mirar atrás

Entornointeligente.com /

C uenta la Biblia que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal cuando, mientras escapaba de Sodoma , giró la cabeza para ver la ciudad. A Espaáa , durante el Eurobasket , le puede suceder lo mismo si mira demasiado hacia atrás, hacia ese pasado de 10 semifinales continentales seguidas, nueve medallas, tres oros… Lo que este jueves comienza ante Bulgaria (13.30 horas en Espaáa, Cuatro y Mitele) es un nuevo ciclo.

«El pasado ha acabado y si vives en él, no avanzas», advertía Sergio Scariolo en la previa al estreno. «Toda comparación con la generación anterior es injusta. No es nuestro punto de partida aunque la gente lo haga. Somos diferentes, pero a la vez no hemos cambiado . La idea que todo el mundo ha admirado durante tantos aáos sigue aquí: ser generosos, buscar el hombre abierto…».

El complicado reto del seleccionador es tratar de mantener la competitividad con un equipo inexperto y a la vez construir para el futuro . «Sería estúpido centrarse en el resultado. Sería una lectura muy pobre. Tenemos que centrarnos en la forma de competir y debemos ser nosotros mismos. Esto no termina aquí. No estamos en la operación de sacar rendimiento máximo en este campeonato, sino en un proceso de relevo generacional . Estamos mirando bastante más allá. Y el objetivo de este ciclo, es obvio, que es estar en los Juegos . Eso no quiere decir que no pongamos energía para intentar dar lo mejor en cada partido», explica.

El rival más débil del grupo Siete de los 12 internacionales debutan en un gran campeonato con la selección. A su inexperiencia quizás le venga bien un primer partido frente al rival más débil de su grupo. FIBA coloca a Bulgaria en el puesto 52 de su ranking , siendo la peor clasificada de las 24 selecciones del torneo.

Pero, al contrario que en otras ediciones, no hay margen para la relajación en la primera fase . «La dificultad de superar la primera ronda es tan grande que no se pueden hacer planteamientos avanzados. Hay que sudar la clasificación. Cada partido será un escollo» , dice el seleccionador, que destaca las amenazas de Sasha Vezenkov y Dee Bost .

