la secuela de ‘God of War’ estaría en desarrollo

God of War no solo fue uno de los mejores juegos de 2018, también es una de las obras más sobresalientes de la actual generación de consolas, misma que se despedirá este año. Explorar la mitología nórdica permitió que la franquicia ofreciera una experiencia completamente diferente a la trilogía original, y parece que Kratos todavía tiene bastantes cosas por contarnos en el futuro.

Desde el año anterior surgieron rumores sobre el supuesto desarrollo de la secuela , algo demasiado evidente si tenemos en cuenta el éxito de la primera entrega, tanto en lo económico como en los análisis de la prensa especializada. Sin embargo, recientemente apareció una imagen que avivó los rumores de la segunda parte.

Y es que Kim Newman , animadora narrativa de Sony Santa Monica, estudio responsable de God of War , publicó en Twitter una fotografía de ella misma portando el traje de captura de movimiento . El material es acompañado con el siguiente mensaje: «Se siente bien estar de regreso en el traje». Eso sí, Newman no quiso agregar ninguna pista que confirme el desarrollo de la secuela.

Feels good to be back in the suit.💪 @SonySantaMonica pic.twitter.com/JlfnZB1r8Q

— ˗ˏˋKim Newmanˊˎ˗ (@KimboSlasher) January 10, 2020

Sony, por su parte, mantiene en secreto todo lo relacionado al catálogo de la PlayStation 5 . Seguramente no sabremos nada sobre los juegos antes de que la consola se presente de manera oficial. La ola de especulación indica que, durante febrero, la empresa celebrará un evento para revelar finalmente su nuevo hardware. Mientras no se pronuncien al respecto los rumores seguirán creciendo.

Publicidad Si tomamos como referencia los ciclos de desarrollo de los estudios internos de Sony, entonces podemos estar seguros que todavía falta mucho tiempo para tener datos oficiales sobre God of War 2 , si es que realmente se está cocinando. Otra opción, aunque menos probable, es que se encuentren trabajando en una nueva propiedad intelectual. Más allá de las franquicias conocidas, Sony deberá dedicar esfuerzos en ofrecer propuestas frescas para la PS5.

