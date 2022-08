La señal clave que adelantaría la ausencia de Djokovic en el US Open y la explosiva declaración de McEnroe pidiendo su presencia

Entornointeligente.com /

El US Open está a menos de una semana de su inicio en Nueva York y todavía no sabemos si el serbio Novak Djokovic estará presente en el último Grand Slam del año.

«Nole» no se ha vacunado contra el coronavirus y no puede ingresar a Estados Unidos , de acuerdo a la normativa local que impide a estas personas entrar al territorio norteamericano.

Hasta ahora, nada parece cambiar el panorama y el mismo evento dio una señal clara de la ausencia de Djokovic.

El lunes, el campeonato publicó un poster promocional con los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz; el ruso Daniil Medvedev y el australiano Nick Kyrgios por el lado de la ATP; más la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Serena Williams, la británica Emma Raducanu y la japonesa Naomi Osaka, en el WTA.

Recordemos que el serbio no ha disputado ningún torneo oficial desde Wimbledon y no ha aparecido en los campeonatos previos al US Open sobre pistas duras en territorio estadounidense.

El dueño de 21 Grand Slams está aún en la lista de tenistas que entraron al certamen , pero en caso de no poder ingresar a Estados Unidos, deberá ser reeemplazado en el cuadro.

La regulación local señala actualmente que los no ciudadanos estadounidenses y no residentes deben presentar su prueba de vacunación al pasar el control de inmigración.

El Abierto que se lleva a cabo en Flushing Meadows, Nueva York, informó de que no requiere a los jugadores presentar certificados de vacunación, pero destacó que respetará las decisiones del Gobierno del país.

Toda esta situación provocó la furia de una leyenda del tenis mundial, el estadounidense John McEnroe , que pidió expresar que dejen jugar a Djokovic en la «gran manzana».

» Creo que es una estupidez que no le dejen jugar. Es lo más parecido a una broma. Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar. Llevamos dos años y medio conviviendo con la pandemia y que no le permitan participar lo considero una broma», reclamó en conversación con Marca.

En esa línea, indicó que «Djokovic ese joven y parece que su cuerpo le responde y no tiene lesiones. Puede llegar a 25 grandes, pero a la parte tenística hay que añadirle el aspecto mental. Demoró cuatro meses en recuperar su cabeza después de todo lo que le pasó en Australia en enero, no es fácil estar practicando sin saber si vas a cumplir tu calendario «.

