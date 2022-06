La romántica sorpresa que recibió Vero Chaves de parte de Marcelo Toyotoshi en sus Bodas de Plata

Entornointeligente.com /

En estos días fríos y lluviosos es importante proteger a tu mascota de los efectos de las bajas temperaturas , ya que podrían poner en riesgo la salud de tu querido amigo.

Los perros y gatos normalmente tienen una temperatura corporal de entre 38 a 39 grados, incluso 39.5 grados sin ser considerado fiebre.

La doctora en ciencias veterinarias Monserrat Viveros , nos brinda ocho sugerencias para cuidar de perros y gatos en este invierno , ¡atención!.

Ocho consejos para cuidar a nuestras mascotas del frío y la humedad En días fríos pueden bajar las defensas de los peluditos por eso es importante tener al día su plan de vacunación y desparasitación, de acuerdo a la edad, de cachorros es necesario a partir de los 45 días de vida una dosis de la primera vacuna y antiparasitario cada 15 días, hasta completar 4 dosis luego culminar con la vacuna antitabaca. Después una vez al año los refuerzos y cada 3 meses su dosis de antiparasitario anual. Debemos mantener a las mascotas en la casa si son pequeños , o ponerlos en un lugar con techo donde puedan resguardarse de los días fríos. Es importante mantener las camas limpias y en lugares secos , cambiarlas cuando estén sucias. Algunos optan por las camitas para mascotas, papel diario, cajas con colchonetas etc. Ellos buscan estos lugares para no estar en el piso frío. La alimentación debe cumplir con los requerimientos necesarios en cada etapa de la vida . Y de acuerdo a la necesidad de cada uno, de que actividad realizan, y siempre deben tener agua limpia disponible. Con respecto a la higiene, es recomendable que sea en un lugar cerrado , tanto en la casa o en una veterinaria que cuente con agua tibia y secado rápido. No es conveniente mojar a los perros y gatos sin secarlos porque pueden enfermar, el resfrío de ellos es llamado tos de las perreras, que si no es tratado a tiempo pueden llegar a tener neumonía y complicar más aún el cuadro. Sobre el abrigo de las mascotas, debemos evitar las telas sintéticas , elegir los de lana y algodón para evitar dermatitis. Los canes y gatos de pelo largo aguantan más el frío, pero tienden a formar nudos si no se les peina y seca correctamente. Debajo de los nudos la piel puede estar enrojecida y les causa picazón y mucha molestia. Los baños y corte de pelo o higiénicos, deben realizarse de acuerdo a la necesidad . En razas pequeñas con pelo largo conviene asearlos una vez a la semana, y en razas de pelo corto, razas grandes cada 15 días o mínimo una vez al mes. Los gatos no necesitan ropa en el frío , si mantenerlos en temperatura cálida, cuidar de que los perros o gatos no se acerquen tanto a las estufas. No te asustes si comen menos, es normal.

