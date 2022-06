La romántica sorpresa que recibió Vero Chaves de parte de Marcelo Toyotoshi en sus Bodas de Plata

Entornointeligente.com /

Gennaro Gatusso confirmó este miércoles que será el nuevo entrenador del Valencia de Omar Alderete . El italiano reveló en el diario Corriere della Sera que asumirá al frente del plantel español. El club había despedido a José Bordalás y estaba en la búsqueda de un reemplazante: antes de que la entidad anunciara, el mismo DT comunicó que tomará el mando del Che.

» Siempre animo a Carlo (Ancelotti). ¿Cómo no hacerlo? Gané once trofeos con él. Es un maestro. Gestiona todos los grupos. Lo consiguió hace treinta años y lo consigue ahora, como demostró en el Real Madrid. Será estupendo encontrarlo en el campo, en la Liga», expresó el ex jugador del Milan de Italia , que conducirá al defensor paraguayo.

