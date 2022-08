La respuesta del dirigente gremial Eduardo Sánchez a Mario Silva: «Lo que era una marea roja hoy no es ni un chorrito de agua»

Entornointeligente.com /

«Ustedes han matado al chavismo, han matado a la izquierda y han matado al propio pueblo, que lo tienen subsumido en el hambre»

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, Eduardo Sánchez, le respondió al diputado chavista Mario Silva.

«Eso que dice el señor de La Hojilla, que si seguimos en la calle nos va a atrapar la marea roja. Yo no sé de qué marea está hablando. Eso no existe. Eso pasó. Eso es parte del pasado. Eso que era una marea no es ni un chorrito de agua, y es consecuencia de esa política», afirmó Sánchez.

«Ustedes han matado al chavismo, han matado a la izquierda y han matado al propio pueblo, que lo tienen subsumido en el hambre», agregó el dirigente universitario.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

