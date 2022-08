La respuesta de Ruglio a Damiani: «Espero algún día cumplir mi otro sueño que es tener un lavadero… de autos»

Entornointeligente.com /

Ignacio Ruglio , presidente de Peñarol, respondió a Juan Pedro Damiani quien esta mañana en Sport 890 apuntó a la gestión que realiza el actual mandatario aurinegro. «Que Nacho Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica», dijo el expresidente de Peñarol.

Tras las declaraciones de Damiani, Ovación se contactó con Ruglio que prefirió no responderle. Sin embargo, a través de un estado de WhatsApp, hizo su descargo: «Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada, me dejó la enseñanza de laburar, a veces me fue mejor y otras no tanto».

El mandatario de Peñarol desde diciembre de 2020 manifestó: «Mi único sueño grande fue el de ser presidente de Peñarol que por suerte a ‘Nachito’ se le dio, enfrentándose solito a un montón de gente con el único objetivo de ordenar el Club, volverlo un Club más humano y cuidar el dinero de Peñarol más que el mío propio y darle alegría a la gente que por suerte en 19 meses hemos festejado bastante».

«Así pienso seguir, con una vida común y feliz con eso. Solo espero algún día cumplir mi otro sueño que es tener un lavadero… de autos», apuntó con ironía el presidente de Peñarol. En mayo de este año, Damiani fue sobreseído por la Justicia argentina en el marco de la megacausa judicial conocida como la «Ruta del dinero K»

«Sencilla la vida del laburante, mi simple sueño. Y sigo en el mismo lugar de siempre, paradito ahí, en la tribuna, solo y sin seguridad. En la misma tribuna a la que voy desde el año 90 y a la que voy a seguir yendo luego de terminada mi presidencia porque Peñarol es mi vida, no mi negocio», afirmó.

«Por eso las dos elecciones que perdí seguí yendo a ver al amor de mis amores. No todos vivimos igual. Ahí estoy, cualquier cosa me buscan ahí», sentenció.

