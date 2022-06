La respuesta de Gustavo Petro al comentario de Patricia Janiot sobre los «petrovideos»

Entornointeligente.com /

El candidato presidencial Gustavo Petro, en una entrevista con la periodista Ángela Patricia Janiot, habló y se defendió luego de los videos publicados por SEMANA y que fueron conocidos como ‘petrovideos’, en los que se muestra la estrategia de campaña del Pacto Histórico.

Para Petro, el principal hecho que debería ser materia de investigación es que a un movimiento político se le interfieran las conversaciones privadas desde hace varios meses y que solamente se hayan conocido a unos cuantos días del día que podría ser elegido presidente de Colombia. Sin embargo, aclaró que no teme, porque no hay nada ilegal desde la campaña del Pacto Histórico.

«Cómo fue posible que a un movimiento político se le interfieran las comunicaciones internas, privadas, desde hace meses. Y, precisamente, cuando su candidato presidencial está ad portas, incluso, de ganar las elecciones, de acuerdo con las encuestas, entonces salen y se lo entregan a la prensa sin que aparezca, ni aparecerá, ningún hecho delictivo que hayamos cometido nosotros», dijo el candidato presidencial.

Petro manifestó que no ve que haya cometido ningún delito ni él ni su equipo de campaña. Por esto, nuevamente invitó a un debate presidencial a Rodolfo Hernández y le propuso que revise todas las horas de grabación de su campaña y que si encuentra algún delito cometido, él se compromete a renunciar a su candidatura para que Hernández automáticamente se convierta en el presidente de Colombia.

«Yo le dije al contrincante (Rodolfo Hernández) que venga a un debate televisivo y que Vicky le entregue todas esas horas, si encuentra un solo hecho delictivo, renuncio inmediatamente. Se vuelve presidente automáticamente», manifestó el exalcalde de Bogotá.

Pero en un momento, la periodista Ángela Patricia Janiot le preguntó a Petro si él aprobaba el contenido de los videos publicados, si piensa que con ese contenido no se deduce que el fin justifica los medios, a lo que agregó el comentario: «Se aprecia una campaña sucia, de verdad, candidato, que decepciona».

«A ver, la decepcionan a usted… Pero eso es lo que han hecho conmigo todos estos años», le respondió Gustavo Petro a Janiot. Posteriormente, agregó que lo conocido fueron «reuniones preparatorias» donde todos pueden opinar libremente, «porque en el movimiento no se censura la opinión», pero después él decide qué estrategias y propuestas se aceptan y cuáles se rechazan.

Además, el candidato manifestó que el que ha sido víctima de campaña sucia es él, recordando lo que sus opositores les han dicho a millones de personas y que, sin embargo, durante las horas de grabación jamás se muestra que él diga lo que dicen de él.

«Que me voy a reelegir, que soy un dictador, que soy corrupto, que voy a quemar iglesias, que voy a volver a Colombia como Venezuela. Fíjate, tienen todas las conversaciones internas por centenares de horas, durante meses, y no hay un solo video que pueda mostrar y reconfirme todo ese tipo de mentiras y falacias», argumentó Petro.

Y aunque la periodista insistió en que desde la campaña se notaba una guerra sucia contra el candidato Federico Gutiérrez, luego de que Sebastián Guanumen dijera que había que ligar a Fico al narcotráfico, el candidato presidencial argumentó que en los videos no se ha dicho ninguna mentira, que todo lo que se propuso contra los rivales políticos son informaciones que ha publicado la prensa mucho antes de que él estuviera en su campaña presidencial.

Finalmente, Petro manifestó que Guanumen no es el director de comunicaciones de la campaña. Contó en la entrevista que este cargo lo tiene Antoni Gutiérrez Rubí, pero que, sin embargo, de él no se muestra ningún video, por lo que él pide no difamar de nadie, pero que eso «no les conviene» mostrar a los medios de comunicación.

