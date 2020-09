La representante del Zulia Mariangel Villasmil es la nueva Miss Venezuela 2020

Entornointeligente.com /

La representante del estado Zulia, Mariangel Villasmil fue elegida como la nueva Miss Venezuela 2020. En un show pregrabado y sin público debido a la pandemia.

Villasmil, de 24 años de edad, es estudiante del cuarto semestre de psicología. Describe la labora social como su pasión y, mediante su pastelería (@SlainteCakes), ayuda a personas de escasos recursos.

View this post on Instagram

Hoy, @mariangeelva #MissZulia 👑 y nuestra nueva Miss Venezuela, en su desfile de gala 👗 lució un hermoso diseño lleno de glamour y mucho brillo✨ creado por @douglastapiaoficial ⚜️ quien fue el encargado de resaltar toda su elegancia en esta noche del #MissVenezuela2020 👸🏻 Una impactante columna de malla recamada con cristales, donde su silueta, es destacada con un escote de manera prolongada que emerge de un apasionado cuello imperial al estilo de la reina inglesa Maria Stuarda. ¿Cuántos ❤️ para esta creación? Si este fue uno de tus trajes favoritos 🤩 de la noche más linda del año 👏🏻 coméntalo aquí 👇🏻

A post shared by Miss Venezuela (@missvenezuela) on Sep 24, 2020 at 9:37pm PDT

Esta noche la espontaneidad fue simulada: todas las misses tuvieron que fingir ser la ganadora sin saber quién se quedaría con la corona. Y en una noche que inició con el himno del concurso cantado de manera virtual, se revelaron los nombres de las ganadoras.

Antes de nombrar a las 10, sorpresivamente, fue nombrada la Miss Venezuela World. Se trata de Miss Aragua, Alejandra Conde. Conde tiene 23 años de edad y estudia tercer año de Medicina. Ha participado en actividades sociales dirigidas a niños y personas de la tercera edad en Villa de Cura.

View this post on Instagram

Ellas fueron las candidatas que conformaron el top 5 del #MissVenezuela2020 😱👏🏼 — Miss Nva Esparta — Miss Miranda — Miss Región Guayana — Miss Guárico — Miss Zulia #MissVenezuela2020

A post shared by Miss Venezuela (@missvenezuela) on Sep 24, 2020 at 7:54pm PDT

View this post on Instagram

Ellas fueron las candidatas que conformaron el top 10 del #MissVenezuela2020 😱👏🏼 — Miss Lara — Miss La Guaira — Miss Dto Capital — Miss Portuguesa — Miss Nva Esparta — Miss Miranda — Miss Región Guayana — Miss Guárico — Miss Zulia — Miss Yaracuy #MissVenezuela2020

A post shared by Miss Venezuela (@missvenezuela) on Sep 24, 2020 at 7:45pm PDT

