Entornointeligente.com /

Sesión de la Cámara de Senadores, en el Palacio Legislativo (archivo, agosto de 2022).

Foto: Mauricio Zina, adhocfotos

La Rendición de Cuentas ingresa este lunes al Senado: la quita del adicional del Fondo de Solidaridad y la ley de medios de nuevo en discusión Publicado el 22 de agosto de 2022 Parlamento 4 minutos de lectura El senador nacionalista Sergio Botana propondrá destinar 120 millones de pesos al deporte, a partir del Imesi que se aplica a la cerveza. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La Cámara de Senadores recibirá este lunes de tarde el proyecto de Rendición de Cuentas que fue aprobado el viernes en la cámara baja , y se abrirá un nuevo capítulo de la negociación entre los integrantes del oficialismo y la oposición. Uno de los temas que se retomará en esta instancia es la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República (Udelar).

El senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini adelantó este lunes a la diaria que presentará una fórmula para devolver a la casa de estudios los recursos que perdería -25% cada año-, hasta la eliminación total del adicional en 2026 . Sin embargo, el senador Gustavo Penadés entiende que el Senado no puede volver a incluir un artículo similar al que se eliminó en Diputados, y el único camino posible es que el Ejecutivo envíe un mensaje complementario, algo que le «parece difícil» que suceda.

«Tiene todo nuestro respaldo», dijo a la diaria el senador nacionalista Sergio Botana sobre la intención de Gandini de avanzar en la quita del Fondo de Solidariadad. A diferencia de las propuestas que se presentaron en Diputados , Botana señaló que desde la cámara alta no quieren «sacarle recursos ni al INIA [Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria], ni a Colonización, queremos ir por algunas otras soluciones», apuntó.

Otro punto que volverá a discutirse en el Senado es la derogación de la ley de medios (19.307). En la Cámara de Diputados no hubo acuerdo para apoyar los siete artículos que avanzaban en la derogación de la normativa, pero sí hubo consenso para sustituir el artículo 56, que prohíbe a los cableoperadores brindar servicios de internet y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia .

El senador nacionalista Gustavo Penadés dijo este domingo a Telemundo que desde el Partido Nacional (PN) insistirán en derogar la ley. «El objetivo del PN es derogarla. Se avanzó algo en la cámara baja al derogar el artículo 56, que pone en igualdad de condiciones a todos los operadores de cable para la transmisión de datos de internet, pero no vamos a parar en nuestro esfuerzo de derogar toda la ley o la mayor cantidad de artículos que se pueda».

Botana dijo que va «por las dos cosas», en referencia a que apoyará la derogación, pero buscará que se apruebe una normativa sustitutiva. «A mí me gustaría hacer una reformulación de esa ley. Hay que hacer una ley concreta y clara, y eliminar todo lo que tiene de más. La [ley de medios] es como refundadora de la Constitución, de los tratados internacionales y las leyes, o sea, repite todo lo que ya está», expresó

Sin embargo, desde filas de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado ya adelantaron que tienen algunos reparos con avanzar por el camino de la derogación. Tanto el senador de CA Guillermo Domenech como el ministro de Ambiente, Adrián Peña, coordinador general de Ciudadanos , dijeron la semana pasada a la diaria que no votarán la derogación total de la norma. A juicio de Peña es necesario avanzar en el proyecto de ley que se viene estudiando en la Comisión de Industria de Diputados desde hace dos años. En tanto, Domenech opinó que no se puede derogar la ley de medios sin una normativa que la sustituya, porque se corre «el riesgo de generar una concentración de la propiedad de los medios de comunicación que no nos parece conveniente».

A título personal, Botana sostuvo que en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda presentará diversas iniciativas en las que ha venido trabajando. Por ejemplo, buscará que se discuta una propuesta para topear lo que «las tarjetas de crédito y débito pueden cobrarleS a los comercios», cuando los clientes utilizan ese medio de pago. Asimismo, presentará una propuesta para que se destinen recursos al deporte, a través del Imesi de la cerveza. Con eso se «destinaría 120 millones de pesos anuales» para financiar «las inversiones para las distintas federaciones del deporte en Uruguay», señaló.

El FA: «Tenemos una mirada negativa de la Rendición de Cuentas» Alejandro Sánchez, senador del Movimiento de Participación Popular, dijo a Informativo Sarandí que la oposición tiene una mirada negativa del proyecto de Rendición de Cuentas porque en «términos generales el gobierno ha recortado el salario en unos 700 millones de dólares, el aumento de los impuestos ha sido de unos 110 millones y el recorte de las inversiones en gasto de funcionamiento [implicó] otros 330 millones de dólares. Estamos hablando que se sustrajo de la economía unos 1.140 millones de dólares en un contexto donde ha crecido la inflación y los precios de los productos alimenticios», expresó.

Sánchez puntualizó que mientras las exportaciones crecieron 26% respecto de 2019, «la mayoría de la gente no está viendo distribuir esos recursos en la economía uruguaya», por lo cual la mirada de la oposición es «bastante negativa» sobre la situación en general. «Nos parece que hay que cambiar la pisada en materia de política económica para permitir que las grandes mayorías puedan disfrutar del crecimiento económico que está viviendo el país», planteó.

Por otra parte, Sánchez cuestionó que se avance en la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, que en el proyecto original implicaba una quita de 15 millones de dólares, «que se invierte directamente en infraestructura educativa de la Udelar en el interior del país», ya que «en los últimos dos años la Udelar ha visto recortado su presupuesto, en el orden de 25 millones de dólares».

«Tenemos una mirada negativa [del tema], que se suma al recorte de recursos del Instituto Nacional de Colonización y otras áreas. Estamos viendo cómo se resienten los servicios de educación y salud, con lo cual termina pasando que los ciudadanos recibimos menos y mal políticas que son muy importantes para nuestro desarrollo», apuntó.

Otro de los temas que preocupan a la oposición es la falta de acciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. «Estamos viendo una situación donde no se ha construido una sola vivienda nueva, donde el gobierno ha prometido muchas cosas, pero que no ha podido llevar adelante», señaló, y se refirió en particular a la creación del fideicomiso para atender la situación de los asentamientos. «Es una situación muy preocupante porque el gobierno no ha logrado destinar razonablemente los recursos que tenía, ni construyó los fideicomisos; por lo tanto, las promesas de asentamiento cero no se van a cumplir».

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Rendición de Cuentas Senado Partido Nacional Fondo de solidaridad Ley de medios Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com