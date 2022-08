La regina non può muoversi, in Scozia il nuovo premier

Entornointeligente.com /

LONDRA. – Ciò che si temeva è stato confermato da Buckingham Palace. La regina Elisabetta non ce la fa a muoversi e a sopportare lo strapazzo di un viaggio extra a Londra: sarà quindi costretta a presiedere dal castello di Balmoral – nel cuore di quella Scozia tanto cara alla dinastía dei Windsor, quanto paradossalmente percorsa da fremiti secessionisti – il passaggio di consegne previsto la settimana prossima fra il primo ministro uscente Boris Johnson e chi gli succederà in veste di nuovo leader Tory a Downing Street, quindicesimo capo del governo britannico nei 70 anni di un regno iniziato quando al potere, dietro il portoncino di Number 10, si stagliava ancora la figura d’un certo Winston Churchill.

Si tratta della prima rinuncia del genere in sette decenni per la figlia di Giorgio VI, classe 1926, giunta da poco – dopo aver superato nell’ultimo biennio la prova della perdita dell’inseparabile consorte Filippo, quella dei vari lockdown, un rarissimo ricovero lampo in ospedale e persino un contagio da Covid – al traguardo da record del Giubileo di Platino. La nota di palazzo glissa sui motivi di questa decisione.

Ma le anticipazioni rimbalzate sui giornali dai giorni scorsi non lasciano dubbi: è l’effetto dell’ennesimo stop imposto dai medici di corte, legato presumibilmente a quei problemi di deambulazione che l’anziana monarca aveva confessato in prima persona nei mesi scorsi. Problemi che l’hanno già obbligata «controvoglia» a disertare di recente, fra l’altro, vari appuntamenti istituzionali importanti.

Inclusi alcuni evento delle celebrazioni pubbliche del Giubileo o addirittura l’inaugurazione dell’anno parlamentare 2022/23 a Westminster (con il cosiddetto Queen’s Speech affidato all’inedita lettura dell’eterno erede al trono 73enne Carlo).

La modifica dei programmi sull’insediamento di un primo ministro appare in ogni modo ancor più eclatante, dal punto di vista simbolico e non solo; tanto più tenuto conto che solo tre settimane fa era stata comunicata apertamente l’intenzione della sovrana di rientrare da Balmoral – residenza scozzese in cui è solita trascorrere un periodo di vacanze estive compreso fra agosto e la fine di settembre – a Londra (o a Windsor) per accogliere le dimissioni formali di Johnson e affidare a la guida del «Suo governo» a chi lo rimpiazzerà al vertice del partito di maggioranza.

Un ripensamento annunciato per ironia del destino nel giorno del 25esimo anniversario della morte di Diana, «principessa del popolo» che a suo tempo rischiò di rappresentare una sorta di nemesi per Elisabetta II. Ma soprattutto destinato a rinnovare gli interrogativi (se non gli allarmi immediati) sulla salute di Sua Maestà, lucida a dispetto dell’anagrafe e tuttavia alle prese con qualche fragilità inevitabile a 96 anni suonati; o se non altro sull’adeguatezza delle sue condizioni attuali allo svolgimento delle funzioni essenziali richieste a un capo di Stato, al di là della tempra ferrea e della volontà ripetutamente manifestata di continuare ad assolvere ai propri doveri fino all’ultimo. Mentre fra i segnali raccolti dai media, si moltiplicano le visite irrituali alla matriarca del príncipe Carlo, quasi coreggente di fatto.

Sia come sia, anche il quindicesimo primo ministro dell’era elisabettiana bis avrà comunque da inchinarsi di fronte a lei per ricevere il mandato. Il calendario prevede una prima tappa il 5 settembre, quando si conoscerà il risultato del ballottaggio per il dopo-BoJo fra la ministra degli Esteri, Liz Truss, ormai vincitrice annunciata secondo tutte le previsioni, e l’ex cancelliere dello Scacchiere d’origini familiari indiane Rishi Sunak.

Martedì 6 scatteranno poi le dimissioni effettive di Johnson nella mani della sovrana, con la sua «raccomandazione» sul successore e la convocazione dell’erede per il conferimento dell’incarico. Cerimoniale consumatosi a Buckingham Palace senza eccezioni fin dai tempi della Regina Vittoria: salvo che nel 1908, quando Herbert Henry Asquith dovette recarsi a Biarritz, in Francia, dove re Edoardo VII era tenuto a riposo; e, ora, in questo 2022.

(di Alessandro Logroscino/ANSA).

