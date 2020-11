‘La región y UE debemos aliarnos ante la crisis del multilateralismo’

Aunque la pandemia del coronavirus supone un gran reto para el comercio, los productos del agro colombiano han seguido incrementando sus ventas en el 2020 a la Unión Europea, un aspecto que según Pablo Neira, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Colombia, demuestra la fortaleza de la relación entre ambas partes.

A esto se suma el hecho de que pese a la caída general que ha registrado la inversión en el país, la IED del bloque apenas cayó un 3%.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la relación de comercio de la UE y Colombia?

Al hablar del comercio de bienes, se ve un descenso significativo en las exportaciones e importaciones: las ventas de Colombia en un 18% y las de la UE 25% entre enero a agosto frente a 2019.

Pero hay un aspecto interesante, y es que mientras que las exportaciones de la UE bajaron en casi todas las partidas, en el lado colombiano la caída estuvo sobre todo en energía y minería, pero sí hubo sectores con incrementos como café (7%), fruta (9%), y piedras preciosas de (11%).

Otro aspecto es desde la inversión, pues mientras que en estos meses la IED a Colombia cayó casi 30%, la de Europa casi se mantuvo, con un descenso solo de 3%, lo cual vemos como algo positivo, pues las firmas continuaron con sus planes en el país.

¿Cree que el empeoramiento de la pandemia en Europa afectará los intercambios?

El que estemos volviendo a una situación muy negativa, desde el punto de vista comercial supone riesgos, pues durante el confinamiento estricto, el comercio cayó más, por lo que hasta que no se controle la pandemia, los intercambios seguirán sufriendo.

Aunque el inicio de la pandemia tomó a las empresas con el pie cambiado, por lo que quizá una segunda ola tendrá menor impacto pues se sabrá mejor como convivir con el coronavirus.

¿Se han abierto oportunidades por la pandemia?

No como tal oportunidades, pero sí llama la atención el buen desempeño de las exportaciones de sectores no tradicionales de Colombia. No tenemos claro qué está detrás, pero esto refuerza la narrativa del éxito del TLC y de la diversificación del país.

Hace unos días se votó la posibilidad de acabar el TLC, ¿hay alguna posibilidad de eso?

Fue un miembro del Parlamento Europeo, pero se votó y fue derrotado por una mayoría abrumadora. El compromiso de la UE está claro en el mantenimiento del acuerdo comercial, sin duda.

Junto con el litigio de las papas, ¿qué temas hay pendientes en la relación entre la UE y Colombia?

El asunto de las papas lo llevamos a la OMC y recientemente hemos recibido la confirmación de que se va a reabrir la investigación. Creemos que las primeras medidas no cumplían con las normas, y lo seguimos creyendo con el nuevo proceso.

Otra de las claves es lo relacionado con nuestro ‘Green Deal’ y la iniciativa ‘de la granja a la mesa’. Ahí estamos intentando crear unos sistemas de producción alimentaria sostenible, reducir los niveles de antibióticos en alimentos y pesticidas; es un compromiso político, y vamos a trabajar mucho con Colombia en los próximos meses y años para generar una estrategia de cooperación. No es un problema, pero sí una complicación para el comercio, y por eso va a ser de lo más relevante en nuestra relación.

¿Cómo cree que será la recuperación del comercio?

Sigue habiendo mucho interés de invertir en Colombia, y creemos que eso se mantenga.

En comercio de bienes, esperamos que los planes de estímulo ayuden, pero lo primero es controlar la pandemia, y la economía vendrá después.

¿Qué tan interesada está la UE en el ‘nearshoring’ en Colombia?

Hay un gran interés de empresas europeas en la estrategia de nearshoring para atender desde aquí al mercado norteamericano y suramericano a través de la red de TLC que tiene Colombia, entre los que destacan la Alianza del Pacífico o la CAN, que sin duda le dan atractivo al país.

Eso sí, Colombia debe hacer un esfuerzo, pues no tiene un historial de producción industrial como sí lo tiene México, que es su competidor natural por su cercanía a Estados Unidos. Pero creo que puede ser una estrategia exitosa y las firmas europeas la van a aprovechar. Colombia está bien posicionado en la región.

¿Qué tan importante es Latinoamérica para la UE ante el retroceso de la globalización?

Desde el punto de vista comercial, es fundamental y se ve en que hemos tejido una red de acuerdos con casi todos, a excepción de Venezuela y Bolivia.

Es un socio fundamental y no solo en lo comercial, sino también en lo político. Es importante que sean nuestros aliados en la crisis del multilateralismo, es algo clave para nosotros, pues creemos que este problema solo se va a solucionar con más multilateralismo. Estamos trabajando en muchos fotos, como en la reforma de la OMC, y necesitamos la ayuda de América Latina.

¿En qué aspecto se puede avanzar de la mano para los próximos años?

Además de la iniciativa para el agro, que es una mano tendida para que trabajemos que está desde hace tiempo, creo que lo otro fundamental es la recuperación, y ahí hay lugar para cooperación en temas como economía circular, energías renovables, movilidad sostenible, descarbonización o digitalización, entre muchos otros. La reactivación será verde y digital, o no será.

¿Les preocupa la creciente inversión de China en la región?

China está ahí, es un jugador importante y se ve no con preocupación, pero sí con atención.

Lo importante aquí no es el rol de China, sino cómo conseguimos que todos los actores jueguen con las mismas reglas, y ahí sí que vemos con preocupación que puedan conseguir mercados u obras a través de una financiación pública, subsidios y créditos a la exportación, lo que no se ajusta a las normas con las que participamos los demás. Esto sí puede ser un problema.

Cada país debe mirar con qué socios trabajar, y por supuesto que se deben mirar bien las condiciones de los préstamos, si realmente llevan al progreso o amenazan con alto endeudamiento.

