La red de internet Starlink ya está disponible en República Dominicana

La empresa de internet satelital de Elon Musk, Starlink, anunció que su inserción en República Dominicana , así lo dieron a conocer a través de la cuenta de Twitter de SpaceX.

«¡Starlink ya está disponible en República Dominicana! Emocionados de expandir el acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad en el Caribe», fue el tuit que escribió ayer la empresa.

Los comentarios de quienes preguntan cómo pueden adquirir los servicios no se hicieron esperar. «Dónde se puede subscribir y cómo puedo conocer las tarifas», respondió un usuario.

Starlink está casi en todo Estados Unidos, gran parte de Europa, Brasil, Chile, México, Puerto Rico y parte de Australia.

Starlink estaba proyectado En una visita a la sede de SpaceX en la Cumbre de las Américas, el presidente Luis Abinader aseguró que los acuerdos con Starlink-SpaceX proporcionarían «banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo».

«Cuando se apruebe el permiso, nuestro país se convertiría en el primero del Caribe en disponer de este servicio de internet de bajo costo para comunidades remotas y sería el cuarto de Latinoamérica», comentó el mandatario el pasado mes de junio.

Tal como se adelantó a inicios de junio, Starlink llegó ofreciendo una velocidad de conexión de 250 Mbit/s de bajada y 100 Mbit/s de subida.

Desde ese mes Starlink estaba visualizando sus servicios como proveedor de Internet en República Dominicana.

