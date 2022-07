La «recuperación» de la sanidad pública en Venezuela. El caso del IAHULA en Mérida

Entornointeligente.com /

En las últimas semanas el Gobierno «revolucionario» de Maduro, ha insistido en que el sistema público de salud en Venezuela ha venido recuperándose. Nada más lejos de la realidad, considerando, por ejemplo, que no hay insumos básicos ni en los hospitales, y el número de médicos especialistas dispuestos a trabajar para la sanidad pública en Venezuela, es cada vez menor, y por tanto es muy complicado ofrecer atención de calidad para la mayoría de los enfermos de cualquier patología. Triste realidad la de la salud pública en el país suramericano, pero no podía esperarse otra cosa en el marco de la fuerte crisis socioeconómica agravada por factores como el manejo gubernamental perverso de la pandemia por COVID-19 y la inflación global, entre cuyas consecuencias se encuentra la progresiva desinversión social por parte del Estado. Además, la ineficiencia y la corrupción en el sector salud siguen haciendo de las suyas.

Respecto al caso del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), en la ciudad andina de Mérida, se evidencia con claridad la decadencia del sistema público de salud en Venezuela. En otros tiempos era una de los hospitales con mejor atención del occidente venezolano y más allá, y desde hace varios años no es más que una simple estructura (‘mamotreto’), sin insumos, sin equipos en funcionamiento, sin reactivos para la realización de la mayoría de exámenes de laboratorio, donde impera la corrupción y quedan pocos especialistas, insuficientes para atender la gran demanda diaria. Para colmo buena parte del personal (médicos, enfermeras y otros) labora con amargura, quizá por los bajos salarios percibidos y por la explotación a la que se ve sometida. En pocas palabras, el IAHULA no es más que una especie de pantalla sanitaria, con muy poca utilidad como tal. Tristemente estar enfermo en Venezuela y ser pobre es una verdadera desgracia, pues no contamos como debe ser ni con una de las grandes instituciones del sistema público de salud, como es el IAHULA.

En definitiva, no hay ni por asomo una recuperación del sistema público de salud en Venezuela, y va de mal en peor más allá de la propaganda gubernamental positiva.

