¿LA RECUERDAN?- Así de voluptuosa luce en la actualidad la actriz venezolana Margarita Hernández

Por su parte, muchos recordarán a la hermosa y destacada actriz de nuestro país, Margarita Hernández quien al pasar los años luce Increíble y con un cuerpazo que no para de presumir en sus redes sociales a sus 54 años de edad. Asimismo, a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la hermosa rubia no para de mostrar lo espectacular que se ve a su edad y la figura que sigue teniendo al pasar los años, ya luego de estar por un largo tiempo fuera de Venezuela y los medios de comunicación, muchos le perdieron el rastro.

A su vez, en una de las imágenes que podemos ver en sus redes sociales, la venezolana posó en un atrevido traje de baño de dos piezas que destaca su figura a todo color y en detalle, dejando claro que buena si sigue estando.

Feliz Domingo!! Cuando sientas que todo terminó…..Que todo frente a ti está oscuro..Que la gente alrededor se aleja de ti….. Sal del cine!!!!! Que se acabó la película. Vamossss Arriba!!!

A post shared by 𝓜𝓪𝓻𝓰𝓪𝓻𝓲𝓽𝓪 𝓗𝓮𝓻𝓷𝓪𝓷𝓭𝓮𝔃 (@margaritahernandezoficial) on Oct 4, 2020 at 8:06am PDT

Por otro lado, recordemos que Margarita Hernández formó parte de grandes producciones venezolanas, destacando en telenovelas entre las que se encuentran: « Angelica Pecado » y « Mi Prima Ciela «.

