La receta de tarta de queso con yogur y miel que es de chef Cordon Bleu a pesar de lo rápida y facilísima de hacer

Si, aunque pueda parecer imposible, te has cansado de las tartas de queso al horno con el interior medio crudo como las de La Viña , no se nos puede olvidar que existen otras recetas para variar un poco. Y es que, a veces, apetece mucho más una tarta fría, como esta de Yotam Ottolenghi , que tiene el yogur y la miel como protagonistas . Además, no necesita horno y se puede preparar hasta con dos días de antelación. Solo hay que mezclar los ingredientes y meterla en la nevera.

Ingredientes Para 6 personas Galletas tipo Digestive de avena 200 g Mantequilla 60 g Yogur griego 340 g Queso crema 400 g Azúcar glasé 40 g Ralladura de limón (una cucharadita) Chocolate blanco 150 g Tomillo (fresco) Miel Cómo hacer tarta de queso con yogur y miel Dificultad: Fácil Tiempo total 20 m Elaboración 20 m Reposo 2 h Para empezar con la receta, ponemos 200 g. de galletas de avena en una bolsa de plástico transparente (o cubiertas en papel film) y con ayuda de un rodillo las trituramos hasta que quede una masilla homogénea . Lo mezclamos bien con 60 g. de mantequilla fundida y una cucharada de tomillo fresco (aunque, si no tienes, se puede echar tomillo seco en menor cantidad).

PVP en El Corte Inglés 30,95€ Colocamos papel de horno en la base de un molde de tarta y, sobre él, la galleta. Lo reservamos en la nevera. En un bol grande, y con ayuda de una batidora de mano (o en un robot de cocina) mezclamos 340 g. de yogur griego muy espeso (desechando todo el suero que pueda haber); 400 g. de queso crema; 40 g. de azúcar glas; y una cucharadita de ralladura de limón hasta obtener una crema suave y homogénea .

Hoy en Amazon por 25,97€ Fundimos, después, 150 g. de chocolate blanco al baño María. Removemos con frecuencia, durante 2 ó 3 minutos, hasta que esté bien fundido, y lo añadimos al resto de la mezcla. Removemos bien, lo extendemos sobre la base de galleta y lo refrigeramos durante dos horas, como mínimo . Por último, pasado este tiempo, desmoldamos y coronamos la tarta con un poco de miel al gusto y unas hojas de tomillo fresco.

Esta tarta fría es ideal como postre en una comida de verano o para merendar cualquier día del año. Para beber le pega una limonada, un té helado o un vino dulce.

