La receta de limonada casera más refrescante del verano que puedes hacer con Thermomix (o sin ella)

Siendo sincera, eso de beber agua no me apasiona. Lo hago, pero me aburre y prefiero hidratarme no solo con agua y usando infusiones, por ejemplo (una de las pocas bebidas saludables según Harvard ) o con otro tipo de bebidas como la que te traemos hoy.

Aunque los expertos dicen que lo mejor para el calor es beber caliente , no podemos resistirnos a las recetas clásicas de bebidas de verano, como la leche merengada o la horchata, ambas típicas de esta época del año. Pero si hablamos de clásicos no podemos dejar fuera a la limonada casera, una receta fácil y deliciosa que es perfecta para combatir la ola de calor .

En Trendencias Agua de jengibre: la bebida natural que puede ayudarte a adelgazar (y cómo prepararla en casa) En este caso la receta usa la Thermomix, porque tardaremos menos tiempo, pero esta receta es tan sencilla que con una batidora potente como esta de Braun y un colador fino , podemos conseguir el mismo resultado.

Hoy en Amazon por 69,00€ PVP en El Corte Inglés 69,00€ Si lo hacemos con Thermomix, metemos los limones ya troceados en el vaso junto con el azúcar o el edulcorante que elijamos, como el eritritol , y el agua, triturando a velocidad turbo durante 10 segundos. Colocamos el cestillo dentro del vaso para usarlo a modo de colador y echamos en una jarra con mucho hielo.

En Trendencias Siete consejos para adelgazar sin hacer dieta que te ayudarán a llevar una vida sana Si es con batidora, lo ponemos en el vaso de batir y hacemos igual, colando después con un colador fino. Truco del chef para un extra de sabor: podemos añadir unas rodajas de limón y unas hojas de hierbabuena en la jarra con el hielo, y servir cuando esté bien fría.

Y si quieres alguna bebida refrescante más, y saludable, prueba con estos batidos de frutas que nos proponen en Directo al Paladar , y que son perfectos para tomar en cualquier momento del año, como las tres recetas de smoothies del vídeo.

