La receta de empanada casera de pollo y setas más fácil del mundo es perfecta para llevar de picnic

Entornointeligente.com /

Imagina un paseo en plena naturaleza, con los colores del otoño impregnando las hojas y el aire fresco. Llegas al final de la ruta con las piernas cansadas y los pulmones llenos de aire fresco. Tienes hambre y en tu mochila espera una maravillosa ración de empanada de pollo y setas que hiciste con tus propias manitas en el batch cooking semanal. Si eso no es un planazo, no sé qué lo será.

Quien te haya dicho que los picnics son algo solo para el verano, te miente. Comer al aire libre es uno de esos placeres que en España podemos disfrutar casi todo el año (las terrazas llenas en invierno son prueba de ello). Pero es que esta receta de empanada casera de pollo y setas que te traemos hoy no solo sirve para llevarnosla cuando salimos: es perfecta cuando tienes muchos invitados en casa.

En Trendencias Cinco recetas de aperitivos ligeros y sanos con los que abrir boca sin sumar calorías Podemos servirla como aperitivo, sumarla a una barbacoa o simplemente ponerla en una mesa de picoteo junto con unas mini tartas saladas de beicon, queso y tomate , por ponerte un ejemplo.

Es sencilla, agradecida y una comida completa si la acompañamos de un plato de verdura como esta ensalada griega con sandía que en DAP nos cuentan cómo hacerla en vídeo. Nosotras por nuestra parte te contamos cómo hacer la receta de empanada casera de pollo y setas más fácil del mundo . Y no estamos exagerando.

Ingredientes Para 8 personas Masa de empanada 2 Pechuga de pollo 2 cebolla 2 Setas variadas al gusto (champiñones, shiitake, portobello, de cardo…) 200 g Harina de trigo 1 cucharada sopera Nata líquida para cocinar 200 ml Sal Pimienta negra molida Aceite de oliva virgen extra yema de huevo para pintar la empanada 1 Cómo hacer empanada casera de pollo y setas Dificultad: Fácil Tiempo total 45 m Elaboración 15 m Cocción 30 m Podríamos hacer la masa de la empanada en casa. Es un maravilloso ejercicio de relajación, pero aquí estamos para hacer una receta fácil y rápida y la mejor opción para conseguirlo es quitarnos lo más engorroso. Por eso vamos a comprar en el supermercado una masa para empanada refrigerada (si no tienen puedes hacerla también con hojaldre) y así nos ahorramos todo el drama.

Como tendremos la masa ya hecha, solo hay que ponerse con el relleno, para lo que comenzamos cortando el pollo en daditos . En este caso usamos pechuga de pollo porque el relleno lleva nata que le aporta jugosidad, pero si quieres un extra, compra contramuslos, quítales piel y huesos (tranqui, que eso también lo venden ya hecho) y úsalos en lugar de la pechuga. Para que te hagas una idea, dos contramuslos equivalen a una pechuga aproximadamente.

Salteamos a fuego fuerte con un chorro de aceite para sellar el pollo y cuando empiece a estar dorado, retiramos a un plato. En ese mismo aceite vamos a pochar la cebolla a fuego medio y cuando esté blandita añadimos las setas picadas.

En Trendencias Esta receta fácil de albóndigas de calabacín es perfecta para comer verduras sin darte cuenta Cuando las setas comiencen a dorarse volvemos a echar el pollo a la sartén, añadiendo también la harina. No tengas prisa en este punto. Baja un poco el fuego y rehoga la harina para que tueste ligeramente. Si echamos enseguida la nata, el relleno tendrá sabor a harina, y no queremos eso.

Salpimentamos y, una vez bien integrado todo, añadimos la nata y removemos durante un par de minutos. Formaremos una crema que tendremos que rectificar de sal y dejar enfriar antes de rellenar la empanada. Es muy importante no rellenar la empanada cuando la crema está caliente para que la masa quede en su punto y no se quede húmeda en la parte de abajo.

Encendemos el horno a 190ºC con calor arriba y abajo y mientras se calienta, vamos a rellenar la empanada. Para ello extendemos en una bandeja de horno un papel sulfurizado o un tapete de silicona , y ponemos encima una de las masas de empanada. Viene ya estirada y perfecta, así que solo tenemos que abrirla y desenrollarla.

Lékué Salvabandejas 40×30 Tapete de Silicona y Fibra de Vidrio, Blanco y Negro, 40 x 30 cm

Hoy en Amazon por 17,95€ PVP en El Corte Inglés 17,95€ Sobre la masa repartimos todo el relleno como en la imagen, y cubrimos con la otra plancha de masa. Es el momento de cerrar los bordes al estilo empanadillas de atún (apretando con un tenedor), o si nos sentimos inspiradas, haciendo lo que se llama un repulgue con los dedos.

En Trendencias Esta receta tiene el truco para que las sardinas asadas no huelan y estén listas en un minuto Una vez bien cerrada, no te olvides de hacer un agujero en el centro para que pueda salir el vapor mientras se hornea. Así se mantendrá la preciosa forma que le has dado y la empanada quedará más asentada. Pintamos la superficie de la empanada con un huevo batido y horneamos durante al menos 25-30 minutos o hasta que esté dorada.

Trucazo de chef: cuando saques la empanada del horno, déjala templar en una rejilla para que se mantenga crujiente, y no sobre la bandeja en la que la has horneado.

BYbrutek 3 Rejilla para Enfriar, Acero Inoxidable, 40 x 25 cm, Rejilla para Pasteles, Antiadherente, se Adapta para Enfriar Galletas y Pasteles (Grande)

Hoy en Amazon por 16,99€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Directo al Paladar

En Trendencias | Pan de verdad: 14 panaderías artesanales de Madrid donde comprarlo

En Trendencias | Las 15 mejores pastelerías de moda que no debes perderte en Madrid

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com