La reacción de Pogba al despido de Mourinho que borró al instante

Paul Pogba armó revuelo en redes a los pocos minutos de conocerse el despido de Jose Mourinho . Con una imagen sarcástica y un escueto "Caption this" invitando a sus fans a titular su propia foto, el jugador francés quiso mandar una indirecta al que ya es su exentrenador y que acabó borrando a los pocos minutos.

La foto se llenó de emojis de felicidad y comentarios como “Cuando sabes que han despedido a Jose Mourinho” dejando entrever la intención del mensaje de Paul Pogba en el que además, mencionaba tanto al Manchester United como a su patrocinador principal, Adidas ya que lucía ropa de la marca alemana en lo que era un post promocional que, sin duda, da lugar a varias interpretaciones.

El francés y Jose Mourinho evidenciaron que su relación no era buena desde que le retiró la capitanía del club de Old Trafford y llegaron a tener roces públicamente hasta en los entrenamientos en el complejo deportivo del United en Carrington.

Neville contestó a Pogba: “Vete tu también” Aunque el post de Pogba desapareció apenas cinco minutos después de su publicación, está levantando mucha polémica en redes sociales. A esta se quiso sumar Gary Neville, ex del Manchester United y comentarista habitual de la actualidad de los red devils.

” Caption This ” You do one as well !

