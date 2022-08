La razón por la que Sadie Sink casi queda fuera de Stranger Things

Entornointeligente.com /

Tras cuatro exitosas temporadas cuesta imaginar a otros actores en la piel de los populares chicos de Stranger Things. Sin embargo, uno de ellos estuvo a punto de perder el rol por una peculiar razón. Sadie Sink, quien interpreta a Max en la serie, reveló el pequeño detalle que casi la deja fuera del proyecto.

«Les rogué y les supliqué que me dieran más material para poder mostrarles algo nuevo», dijo Sink durante una charla con Deadline. A pesar de que tenía tan solo 14 años al momento del casting, la actriz, que hoy tiene 20, era considerada muy grande para el rol. Más allá de las dudas de los directores, ella estaba dispuesta a demostrarles que estaba a la altura de la responsabilidad.

Sus esfuerzos y su determinación dieron resultado, y tras un largo proceso de selección, fue elegida para la segunda temporada de Stranger Things luego de realizar una lectura de «química» con Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin. Además de lograr que Max Mayfield sea uno de los personajes favoritos de la tira de Netflix, la actriz logró comenzar a construir su propio nombre dentro de la industria de Hollywood.

«Es una situación muy extraña y específica la que nos pasa al elenco de Stranger Things, porque el mundo sabe quiénes son nuestros personajes, pero nosotros todavía estamos tratando de descubrir quiénes somos como personas», explicó la joven mientras reflexionaba sobre el hecho de comenzar a trabajar siendo tan solo niños. «Creo que estar en la industria te acelera y te hace madurar más rápido, pero más allá de las responsabilidades y las tareas de adulto, en su mayor parte es muy divertido, porque casi todo el elenco está pasando por lo mismo en conjunto», analizó. «Honestamente, a mi vida la he sentido un poco como si fuese una película del camino a la madurez», culminó.

A finales de junio, durante una entrevista con Variety, la actriz reflexionó sobre Max y las conexiones que tiene con ella. «He estado interpretando a este personaje durante los años más formativos de mi vida, así que realmente la conozco muy bien», explicó y reflexionó sobre el desafío de mostrar, en la última temporada, el lado más sensible de la adolescente. «Tener una historia que se basa en algunos de sus lados más emocionales y mostrar un poco de vulnerabilidad, algo que realmente no llegamos a ver en las temporadas anteriores, era muy emocionante. En cuanto a la preparación, gran parte de la temporada tuvo que ver con los pensamientos internos y los pensamientos que te corroen, esos que no los compartes con nadie. Así que para entenderla un poco más y meterme en su espacio mental, llevaba un diario e iba escribiendo cosas como si fuese ella», reveló.

Mientras se prepara para la temporada final de la historia, Sink asegura que le divierte no saber el destino que tendrá su personaje. «Me gusta no saber hacia dónde va su historia y sorprenderme cuando la leo, porque la propia Max no sabe lo que le va a pasar. ¿Por qué debería hacerlo yo? Realmente no tengo ni idea de hacia dónde van con nada, así que me encantará leer esos guiones», aseguró.

Más allá del paradero de Vecna, de las grietas, de los muertos a raíz del «terremoto» y de la salud de Max, el último episodio dejó a Hawkins descubierto ante una amenaza que ya no está del otro lado y con mucha ansiedad por la quinta temporada. «Por lo general, en las temporadas anteriores, todo termina en un bonito lazo. Las últimas temporadas están realmente conectadas. No habrá tiempo de nada. Incluso en esta temporada, puedes ver a los niños y lo que están pasando en la escuela secundaria antes de que las cosas comiencen a escalar. Luego se vuelve más y más loco, esa suele ser la trayectoria. En la temporada cinco, simplemente estarás justo en el medio, así que se sentirá muy, muy diferente», adelantó uno de los Duffer a medios estadounidenses.

«Tenemos un final», dijo Matt Duffer en una nota con Collider y sumó: «Estoy seguro de que mucho de esto va a cambiar, pero ahora [es] el final. Es solo una de esas cosas que se te ocurren y dices: ‘Eso es, eso es correcto, eso es inevitable, eso es lo que tiene que pasar’».

RevistaTú

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com