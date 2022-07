La razón por la que Jhonny Rivera está soltero

Entornointeligente.com /

Hace más o menos dos meses en el cumpleaños de Luz Mery Galeano, mamá de Andy Rivera y ex pareja de Jhonny Rivera, los rumores sobre una posible reconciliación entre los progenitores del cantante de género urbano se empezaron a escuchar, pues en la celebración se les vio muy ‘juntitos’.

Lee también: Michael Jackson no inventó el famoso paso de la ‘caminata lunar’, ¿quién lo creó?

Como era de esperarse, Jhonny Rivera quien recientemente contó que su sueño frustrado era ser actor , aclaró que él ya supero el tema con su ex e incluso que ella ya tiene alguien en su vida.

Posteriormente, sus seguidoras siguieron interesadas en conocer por qué el cantante de música popular sigue soltero, una incógnita que Jhonny Rivera ya resolvió, pues de acuerdo a un video compartido en sus redes sociales , él cree que es porque es un hombre al que el despertador le suena muy tempranito , algo que según él, a muchas mujeres no les gusta.

«Acabe de descubrir por qué es que estoy soltero y no me he vuelto a casar. Es que yo soy muy madrugador y a nadie le gusta madrugar… En cambio, cuando tengo una novia: ‘Amor, amor, vamos a desayunar’. Y se va, claro, pero se va aburriendo. Se cansan», se escucha decir a Jhonny Rivera.

Asimismo, Jhonny Rivera aseguró que aún espera conocer a alguien especial en su vida, por lo que también aclaró que no tiene inconveniente en tener una relación amorosa con alguien que no pertenezca al mundo de la farándula, lo que indirectamente le da posibilidad a muchas mujeres madrugadoras de pasar su hoja de vida.

Te podría interesar: Esteman se casa: así fue su romántica propuesta de matrimonio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de En la movida🔍👀 (@enlamovidacol)

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com