La razón por la que Jairo O’Neill aún no puede convertirse en jugador de Unión de Santa Fe

En la jornada del miércoles y según lo informado por el representante Javier Gutiérrez , Jairo O’Neill tenía todo acordado para ser nuevo jugador de Unión de Santa Fe de Argentina , pero en Peñarol están atentos porque esa negociación no está cerrada.

¿Qué pasó? Luego de estar casi un mes sin entrenar en Los Aromos debido a que el 31 de julio se terminó el contrato del lateral izquierdo de 21 años con el club mirasol , el jugador y su representante manejaban varias ofertas del exterior pero ninguna se concretaba hasta que apareció la del Tatengue .

Tanto O’Neill como Gutiérrez viajaron a Santa Fe y solucionaron la vinculación con los directivos de Unión , pero eso no es todo lo que se necesitaba para cerrar la negociación y ahí es donde entra a jugar Peñarol más allá de que el futbolista no tiene contrato vigente con la institución mirasol.

El vínculo que uniría al futbolista uruguayo con Unión de Santa Fe sería por cuatro años, pero el club argentino debe negociar una cifra con Peñarol por los derechos formativos de O’Neill ya que al estar en condición de libre la institución aurinegra no recibirá dinero alguno por el pase al equipo de la vecina orilla, pero si está obligada a percibir una suma por los derechos de formación .

Ignacio Ruglio. Foto: Francisco Flores. Y es ahí donde radica el problema para Unión ya que el club argentino deberá abonarle unos 320.000 dólares a su par carbonero para poder inscribir a O’Neill en el fútbol argentino.

Según dijo Ignacio Ruglio a Ovación , «para que Jairo juegue en Unión, ese club tiene que pagar una cifra que no quiere pagar. La Primera División del fútbol argentino paga de los 17 a los 21 años 50.000 dólares por año y de los 14 a los 16 son 10.000 por años por derechos de formación y eso te da una suma de 320.000. Unión no los quiere pagar, quiere llevarlo sin pagar, pero eso no va a pasar».

«Yo ya hablé con el presidente y me dijo ‘nosotros no lo podemos fichar porque no te podemos pagar ni 50.000 dólares. Nunca me había pasado que alguien no quiera pagar ni la sexta parte de los derechos de formación», agregó el titular aurinegro que cerró diciendo que «si Unión paga, se lo lleva, sino no. Si Unión lo inscribe tiene que girarle a Peñarol esos 320.000 dólares y si lo inscriben en otro club para después pasarlo para Unión se denuncia como pase puente y eso Peñarol lo va a denunciar».

Lo cierto es que para que la negociación se destrabe, la única forma es que Unión de Santa Fe le pague a Peñarol lo que el club mirasol debe recibir por los derechos de formación de Jairo O’Neill porque de lo contrario el lateral izquierdo no podrá ponerse la camiseta del Tatengue.

