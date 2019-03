La razón por la que el Papa se aparta cuando le besan el anillo

Entornointeligente.com / Un vídeo del Papa Francisco en el Santuario de Loreto en el que se aparta cuando los fieles tratan de besar su anillo ha generado muchos comentarios. En las imágenes se muestra cómo el Santo Padre intenta evitar que las personas que se acerquen a él besen su anillo. Aunque algunos han criticado el gesto, el motivo, según informa Vida Nueva, es que, para él, la Iglesia es servicio: «Siempre odió este tipo de actitudes. Jamás lo permitió. Se hacía llamar padre Jorge para que nadie le dijera monseñor o cardenal. Está harto de que no entiendan que su Iglesia es servicio, nada más y nada menos », cuenta una fuente de su entorno al citado medio. Así, lo que cuenta su entorno es que el Papa Francisco considera que ese gesto de besarle el anillo es de sumisión , algo que no considera oportuno, pues el Santo Padre lleva la joya como símbolo de servicio a Dios, y no como autoridad. LINK ORIGINAL: ABC de España

Entornointeligente.com