La razón por la que Bob Abreu quiere comprar a los Leones del Caracas (VIDEO)

Hace unos meses atrás, a través de una entrevista en El Infield Podcasts con Carlos Valmore Rodríguez, Efraín Zavarce y Freddy Chersia, Abreu dejó claro y explicó la razón por la que quiere ser dueño en la LVBP de los Leones del Caracas, siendo algo que incluso fanáticos han pedido, que se venda el equipo y se de la oportunidad a este historico ex-pelotero de adquirirlo.

«Ha sido notorio, me ha gustado la idea de ser propietario de un equipo de béisbol en Venezuela. Los Leones fueron la institución en la cual jugué 16 temporadas, donde me formé y me ayudó profesionalmente en mi desarrollo para llegar a las Grandes Ligas y hasta jugando en Grandes Ligas me ayudaron a mantenerme», aseguró Abreu.

El caso Abreu y la compra de Leones es un tema que tiene mucho tiempo dando de que hablar, pero la organización ha sido clara y no ha puesto el equipo a la venta, razón por la que el ex-jardinero aún no ha podido adquirir.

