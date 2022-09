¿La razón? Pareja prohibió al médico anunciar el sexo del bebé en la sala de partos

Entornointeligente.com /

Por: NY Post

Sommer Barros-Portway, quien apareció en el episodio de anoche de Insight de SBS para discutir el asunto, se declaró no binario hace dos años, lo que significa que Sommer usa pronombres ellos/ellas.

Sommer, que tiene más de 30 años, conoció a su esposa Stephanie hace seis años y la pareja se sometió a la fecundación in vitro para dar la bienvenida al mundo a la bebé Juno.

La pareja ha dicho que quieren que su hijo pueda elegir su propio camino en la vida sin limitarse a los estereotipos de género.

Stephanie le dijo a la audiencia de Insight que durante su embarazo no quería que los médicos le dijeran a la pareja el sexo de su hijo, ni siquiera anunciarlo en la sala de partos.

«En la sala de partos le pedimos a todos que no anunciaran (el sexo) porque yo no sabía y no quería saber cuándo estaba embarazada porque no quería comenzar a imponer ideales sociales a mi bebé». dijo Stephanie durante el programa.

