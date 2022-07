La razón de un médico colombiano

Entornointeligente.com /

La educación pública y gratuita es un orgullo en Venezuela desde la inicial hasta la universitaria, hace varios años comenzó a ser reconocida también internacionalmente. En las postrimerías de la existencia del Comandante Chávez escribí una de estas opiniones ácidas y la dediqué a un médico de nacionalidad colombiana que desde niño se había criado en Venezuela, el motivo fue porque en consulta pública a la que acudí donde trabajaba el galeno, nos ofendió a mi esposa y a mí, el médico sabía que conducíamos programas radiales en apoyo a la revolución bolivariana.

No lo identifiqué entonces ni lo haré ahora, su recuerdo viene inevitablemente a nuestra memoria por una noticia del 7 de julio 2022, el presidente electo en Colombia dio el nombre de su ministro de educación, el ex candidato presidencial y ex rector de la universidad bogotana «Los Andes» Alejandro Gaviria. Al respecto agregó Gustavo Petro que Gaviria tiene como retos lograr la educación superior pública y gratuita, centros de excelencia universitaria dedicados a la investigación y aumentar sustancialmente el número de niños y niñas en el preescolar.

Aquel galeno al momento de atendernos pues nos lo recomendó un gran amigo hablándonos de la excelencia del internista en momentos que buscaba operarme de una hernia inguinal, antes de solicitarme nombre y apellido afirmó en forma altanera «buenos días, aquí atiendo a niños y ancianos, no atiendo a los c de m chavistas», arrogante y desafiante sabía que teníamos un programa radial favorable a la revolución bolivariana. Hizo una lista de insumos necesarios para que los comprara y se los llevara indicándome que solo así su intervención sería gratuita.

Demostrando desfase mental de odio al gobierno de Hugo Chávez, este funcionario de la salud siguió hablando, no le contestamos ni le discutimos para no rebajarnos al nivel de odio que ostentaba. Al final de aquella «consulta» afirmó, «lo único que reconozco es que en Colombia nunca me hubiera graduado de médico porque soy de familia pobre y allá es muy caro estudiar medicina». Nos despedimos con forzada cordialidad y por supuesto no compré nada ni volví a ponerme en sus manos, a la postre fui intervenido en un operativo oficial en el hospital de una localidad vecina adonde residimos, sin pagar absolutamente nada.

Tiempo después, a la llegada del COVID 19 este profesional de la salud infortunadamente falleció contagiado del virus, como es lógico al enterarnos rezamos por su alma y las de todos los fallecidos en Venezuela y el mundo. Este julio 2022 evocamos el episodio por la promesa del Presidente izquierdista Gustavo Petro a los vecinos colombianos y que nos permite señalar en la patria bolivariana la manera como seguimos dando ejemplos de liberación, al tomar medidas oficiales socialistas en materia de prevención y atención, que mantienen a Venezuela en índice apreciable de prudencia al combate a la pandemia.

Despido describiendo una actitud corrupta hecha noticia por el sub gobierno de Iván Duque, uno de esos casos que fueron frecuentes en la era venezolana adecopeyana en medio de impunidad celestina, hoy ocurre por facinerosos que oportunamente han sido inhabilitados, investigados, o presos, por acción decidida de nuestra Fiscalía General de la República. Acaba de descubrirse en Colombia que un ex consejero de la Presidencia de la República, es investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados al desarrollo de proyectos, diferencia notable con Venezuela.

Identificado como Emilio Archila la noticia indica que hizo indebidas diligencias en áreas afectadas por el conflicto armado, que no pueden ocultar los funcionarios a quienes les quedan pocos días en el poder desde Bogotá. Se calcula en 500 mil millones de pesos colombianos, cerca de 120 millones de dólares, destinados a proyectos de paz que fueron a parar a manos de alcaldes, senadores y funcionarios públicos en calidad de comisiones o coimas. En su defensa Archila expone que fue él quien denunció esas irregularidades en el 2021 para que fuesen investigadas.

Al respecto, la Procuraduría General anunció este jueves que adelanta 24 acciones disciplinarias sobre dichas irregularidades y las tramas corruptas en Colombia, parte de la disimulocracia que tanto vivimos también en la Venezuela bipartidista bicolor, que utilizaba a policías y militares para detener, amenazar, torturar y asesinar opositores que se atrevían a denunciar a los gobiernos de turno, hay similitud de los quinquenios demócrata representativos venezolanos con los colombianos, antes de 1999 nosotros y ahora en 2022 el cambio colombiano, iniciando lo que debe ser decente y consecuente, un gobierno de izquierda al que los gringos, le tienden trampas igual que al Presidente Castillo en el Perú. Entretanto prosigo exclamando ¡Viva Venezuela socialista carajo!

