La radio que me formó

Entornointeligente.com /

Un siglo. Este 22 de agosto la radio cubana cumple su primer siglo. Los cubanos nos sentimos orgullosos de ella. En lo particular, puedo decir que me ayudó a crecer política, cultural y humanamente. Gracias a ella —y no me da pena confesarlo— amo la música por encima de las demás manifestaciones del arte.

Con nostalgia recuerdo el pequeño aparatico que, de niño, diariamente me acompañaba. Para que mamá trabajara, la señora que nos cuidaba a mi hermano menor y a mí, solía escuchar de manera casi religiosa los programas musicales de entonces.

Ser de la radio De ellos, trae agradables recuerdos a mi memoria aquel que protagonizaba el cantante Vicentico Valdés y que abría con la canción: «Los aretes que le faltan a la Luna / los tengo guardados para hacerte un collar/… o aquella otra que rezaba: «Camino del puente me iré/ a tirar tu cariño al río/…

La radio es excelente, además, para informar. El medio me abrió los ojos y me hizo comprender cuál debía ser mi camino en la vida si quería llegar a ser una persona útil en la sociedad. Así fue como me hice primero maestro, y después periodista.

El universo de conocimientos fue creciendo en la medida que en la radio hallé, también, el modo de conocer más de la naturaleza y las ciencias.

También sus programas de orientación y facilitación social resultaban y todavía son hoy muy útiles. Y si de cubaría y patriotismo se trata en eso no hay quien le gane a nuestro sistema nacional de la radio.

Por su puesto, no es perfecta la radio cubana, pero es la nuestra, tan cubana como la bandera. Por eso se renueva cada día, se actualiza con las nuevas tecnologías, y aunque quizás aún no satisface a todos los cubanos con su programación, me consta que no descansan los radialistas en la búsqueda de la mejor programación, la más atractiva, interesante, informativa y fiel a nuestro pueblo.

Ahora, ya próxima a sus 100 años y aun cuando es el periodismo escrito el que siempre he ejercido, reconozco que gracias a la labor de sus trabajadores, y su esmerada entrega, amor, patriotismo y nivel profesional, he sido feliz al lado de nuestra radio.

Informaciones relacionadas Entregan Sellos Conmemorativos y Micrófono de la Radio Cubana (+ Video) 75 años de Radio Reloj, emisora de noticias de Cuba y parte de la historia (+Video) La Radio Cubana próxima a cumplir su primer siglo Ser de la radio

LINK ORIGINAL: Granma

Entornointeligente.com