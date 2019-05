La proyección de Roma en Los Pinos costó 467 mil pesos al erario público | La Crónica de Hoy

Entornointeligente.com / La proyección de la película Roma en el Centro Cultural Los Pinos, el pasado 13 de diciembre de 2018, le costó a los mexicanos —al menos—– 467 mil 242 pesos. Esta cantidad fue el primer gasto hecho con recursos del erario que autorizó Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, de acuerdo con la respuesta que emitió a Crónica la dependencia federal en el oficio DGA/SA/555/2019. Dicha cantidad resulta de los siguientes conceptos: adjudicación directa por 285 mil 418 pesos para comprar 2 mil petates de palma a la empresa Estrategy & Solutions, S.A de C.V., el pago de 165 mil 584 pesos a lo que la secretaría llama Apertura Pinos que significa compra de vasos, platos e instalación de baños, audio y sillas, y 16 mil 240 pesos por el traslado de los petates procedentes del estado de Guerrero.

Además, la dependencia federal reconoce que existen más desembolsos hechos ese día, específicamente recursos del Centro Cultural Estación Indianilla, destinados al pago de chef y meseras, lo que involucra a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. “La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante oficio DGA/DRMSG/3824/2018 puso a disposición el contrato celebrado con la empresa Servicios, Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. y su convenio modificatorio, a través de los cuales la Secretaría de Cultura realizó el pago de algunos conceptos para la exhibición de la película Roma en Los Pinos el 13 de diciembre de 2018; no así que a través de dichos contratos la Secretaría de Cultura hubiera realizado el pago por los conceptos de repartir, cocinar y distribuir, ponche y palomitas para la proyección de la Película Roma”, indica el oficio UT/1198/2019. Lo anterior, añade el documento, toda vez que en dicho evento participaron varias instituciones tanto públicas como privadas: Espectáculos Fílmicos El Coyul S. de R.L. de C.V., el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). “En caso de requerir información sobre el pago que recibió el Centro Cultural Estación Indianilla por el concepto de repartir, cocinar y distribuir ponche y palomitas para la proyección de la película Roma , se sugiere dirigir su petición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México”, señala. CENART, VASOS, BAÑOS… Apertura de los Pinos , así denominó la Secretaría de Cultura el día en que se proyectó Roma en el Centro Cultural Los Pinos. Los gastos de ese evento que duró seis horas se pagó con un contrato de prestación de servicios celebrado entre el Centro Nacional de las Artes (SC/CENART/PS/03280/18) y el proveedor Servicios, Audio, Representaciones y Artistas S.A. de C.V. el 27 de septiembre de 2018 por un monto mínimo de 9 millones 494 mil 93.03 pesos y un máximo de 23 millones 735 mil 158.59 pesos. No obstante, ni en el contrato ni en el convenio modificatorio (de los que Crónica posee una copia) se detalla qué parte del dinero se usó en el Centro Cultural Los Pinos. Sólo se menciona que se usó para pagar 17 millones 268 mil 12. 95 por los siguientes festivales: Festival Internacional Cervantino (por la contratación de instrumentos musicales, equipo de audio y grúas), la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (por la instalación de equipo audiovisual e iluminación), la Muestra de apoyo a la producción e investigación en artes y medios (PAPIAM) y Ciclo de conciertos audiovisuales EDGES. Al no señalar el pago por la proyección de Roma , Crónica solicitó las facturas que generó el evento y el contrato correcto donde se especificara el pago. La Secretaría de Cultura respondió con el envío de una factura certificada por el SAT y expedida el 9 de enero de 2019 al proveedor Servicios, Audio, Representaciones y Artistas S.A. de C.V, así como dos documentos anexos. La factura (00001000000404991284) explica que la Secretaría de Cultura contrató tres servicios por el precio de 116 mil 784 pesos: servicio de audio y mobiliario, servicio de baños y lavamanos, y servicio de video. Sobre el servicio de audio y video la dependencia federal pagó 19 mil pesos por el uso de: un sistema de audio preferencial, consola, micrófonos inalámbricos, megáfonos, set de accesorios y cableado y 30 sillas plegables negras acojinadas. El servicio de baños y lavamanos costó 20 mil pesos e incluyó la instalación de 16 baños portátiles y servicio de valet por turno de 5 horas. Respecto al servicio de video el costo fue de 61 mil 675. 85 pesos y en la factura se indica el número del contrato SC/CENART/PS/03280/18 con la especificación de que los servicios “se realizaron en el ejercicio fiscal 2018”. En uno de los documentos anexos se detalla que el 12 de diciembre de 2018 se compraron dos mil vasos y tazones de melamina por un total de 48 mil 800 pesos. En estos trastes la dependencia federal sirvió palomitas y ponche. El gasto hecho por los vasos fue de 18 mil pesos y por los tazones fue de 30 mil 800 pesos. DE CHILAPA A LOS PINOS. El pasado mes de febrero Crónica informó que la compra de los 2 mil petates en los que el público se sentó para ver Roma , se hizo a través de la Cineteca Nacional y de manera directa a una empresa (Estrategy & Solutions, S.A de C.V.) con el argumento de que ésta sí podía facturar. Dicha empresa fungió como intermediaria con artesanos a pesar de no actualizar su domicilio fiscal al momento de comprometer el pedido ya que reportó un teléfono inexistente y un domicilio en donde hoy vive una familia. Crónica también informó que —en palabras de la encargada de la empresa Estrategy & Solutions, S.A de C.V.—, los petates se compraron a artesanos de Guerrero y Toluca a un precio justo, no obstante, en el oficio DGA/SA/555/2019 se menciona que los petates sólo se adquirieron en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. El traslado de dicho material se realizó en un camión de caja cerrada por el precio de 16 mil 240 pesos cuyo pago se hizo en efectivo y “al momento de realizar el servicio”. Imprimir

