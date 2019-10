La provocación de una aerolínea mexicana a EEUU por su nueva política de vuelos a Cuba

Entornointeligente.com /

Justo cuando el gobierno de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas estadounidenses volar a la isla caribeña, salvo el destino de La Habana, Interjet aumentó la frecuencia de sus vuelos Aprovecha Interjet la prohibición de realizar vuelos a Cuba, que EEUU impuso a las aerolíneas norteamericanas (Foto: Cuartoscuro) Interjet, la tercera aerolínea más popular de México, determinó realizar vuelos diarios al aeropuerto Internacional José Martí , en Cuba, y ofrecer un total de 2.100 asientos a los pasajeros que partan desde la ciudad de Mérida, Yucatán hacia La Habana. La decisión de aumentar la oferta de viajes se registra unas horas después de que el presidente Donald Trump prohibió a las aerolíneas estadounidenses efectuar vuelos desde Estados Unidos (EEUU) hacia los diferentes destinos en Cuba , sólo con la excepción del aeropuerto internacional ubicado en La Habana, con el propósito de endurecer el embargo comercial contra la isla que data desde hace seis décadas Interjet sólo operaba vuelos hacia la isla los jueves y domingos. Ahora que tendrá vuelos diarios , la oferta aumentará significativamente y alcanzará más de dos mil asientos disponibles para los viajeros que se dirigen o provienen de La Habana. El 25 de octubre pasado trascendió que Mike Pompeo , secretario de Estado de EEUU, pidió al Departamento de Transporte suspender los permisos que tienen las aerolíneas JetBlue y American Airlines para volar a las provincias de Santa Clara, Holguín y Camagüey , a partir de diciembre. La mayoría de los cubanoestadounidenses utilizan los vuelos de American Airlines y JetBlue para visitar a los familiares que residen en ciudades alejadas de La Habana. Reacciones Entre las consecuencias inmediatas de las prohibiciones de Estados Unidos, que serán efectivas en un periodo de 45 días, destaca la decisión de la aerolínea estatal Cubana de Aviaciones de suspender sus vuelos a México, Venezuela y a otros destinos del Caribe. JetBlue emitió un comunicado en el que acepta las prohibiciones de vuelo y revela que ya analiza la magnitud del impacto que implica la cancelación de vuelos a Camagüey, Holguín y Santa Clara. “Planeamos operar en cumplimento total con la nueva política en relación al servicio aéreo programado entre Estados Unidos y Cuba y comenzaremos a trabajar con nuestros socios del gobierno y comerciales para comprender el impacto completo que este cambio tendrá en nuestros clientes y operaciones”. sostiene la empresa norteamericana que ofrece servicios de bajo costo. American Airlines , por su parte, también anticipó la actualización de la frecuencia y destino de vuelos hacia Cuba. “Seguiremos apegándonos a la ley federal, trabajando con la administración , y actualizando nuestras políticas y procedimientos en relación a los viajes a Cuba según sea necesario”, destaca el comunicado que dio a conocer la aerolínea de EEUU que opera vuelos programados en una extensa red rutas nacionales e internacionales. Decide presidente Donald Trump revertir la política de apertura con Cuba que impulsó Barack Obama, después de seis décadas de embargo (Foto: EFE) El embargo Las restricciones del gobierno de Trump tienen el propósito de sancionar al gobierno de Cuba por la “represión a su propio pueblo, además de su continuo apoyo” al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, de acuerdo a las versiones publicadas en la prensa estadounidense. De esta manera, EEUU no sólo revierte la apertura que promovió su predecesor Barack Obama, sino que intensifica el bloqueo económico que aplica contra la isla caribeña desde 1962 , con medidas que afectan la actividad turística, las inversiones y el suministro de combustible en Cuba. Aunque el gobierno de Trump se ha empeñado en reducir los ingresos del gobierno de Cuba y obligarlo a cortar lazos con Venezuela , no hay evidencias que demuestren la efectividad de estas medidas. Mientras EEUU prohibió que cruceros estadounidenses visitaran Cuba, sancionó a buques petroleros que trasladaban petróleo de Venezuela a Cuba y permitió demandas contra empresas extranjeras que se beneficiaron del uso de propiedades confiscadas a estadounidenses o cubanos naturalizados estadounidenses; los servicios de seguridad e inteligencia cubanos continúan con la detención y hostigamiento a disidentes . Además, los grupos defensores de derechos humanos aseguran que la libertad de expresión, de reunión y otros derechos siguen muy restringidos en todas las provincias de la isla. Interjet Es una empresa familiar mexicana . Fundada y presidida por Miguel Alemán Magnani, nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdés e hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco. Interjet es la tercera aerolínea más grande de México , después de Aeroméxico y Volaris. Inició sus operaciones a Cuba en el 2009 y, desde entonces, ha trasladado a unos 22.000 pasajeros a La Habana. MÁS SOBRE OTROS TEMAS: El video de un aparente secuestro aéreo que desató el pánico en redes sociales era un simulacro, aclaró Interjet Lady Bomba y una compañera fueron separadas de Interjet por su comentario sobre dejar caer un explosivo en el Zócalo Interjet negó de manera rotunda estar en “quiebra técnica”

