La provincia se impone en el Nuevas Bandas

«Hay dos ganadores», dicen desde la tarima. Aunque no es la primera vez que pasa, no es común. De las ediciones anteriores del Festival Nuevas Bandas, solo en tres oportunidades han sido reconocidos dos proyectos: en 2000 (Candy 66 y Submarino), 2012 (Holy Sexy Bastards y Okills) y 2016 (Polyman y Technicolor). Ahora se suma el capítulo 2022.

«Con mucha emoción les digo que el primer ganador es Los Delorean… Y la segunda banda ganadora de esta edición es Capitán Mostacho», informan desde el escenario. Gritos, aplausos, saltos, felicitaciones y brindis con cerveza acompañan el anuncio desde el público.

«Tenían que ganar, fueron las dos mejores presentaciones del festival», comentan complacidos algunos de los presentes. Y, efectivamente, fue así. Los dos shows más aplaudidos y que el público disfrutó mucho fueron los de la banda de los altos mirándonos Los Delorean y la agrupación barquisimetana Capitán Mostacho.

Ambas bandas cerraron la tanda de presentaciones en tarimas diferentes. El show de Los Delorean fue enérgico e interactivo de inicio a fin. El espacio del escenario no les fue suficiente, bajaron y se acercaron al público. Incluso, su vocalista se mezcló entre la multitud para cantar y gritar con ellos. Esta no es la primera edición del Nuevas Bandas en el que participa la agrupación, integrada por Robert Pacheco, Adalberto Velásquez, Dorian Vélez, Paola Di Girolamo y Paul Manzo. La banda de los altos mirandinos participó en 2018, cuando resultó ganadora Anakena.

A diferencia de Los Delorean, esta era la primera vez de Capitán Mostacho en un festival como el Nuevas Bandas. Aunque el grupo que integran Marco Escalona, Rubén Alfonso, Dan Pérez y Xavier José es uno de los más jóvenes, su presentación –la última de las nueve agrupaciones en concurso– fue una de las mejores pese a las fallas de sonido de la tarima en la que tocaron. Sin embargo, la banda logró sortear la situación y salir airosa entre aplausos y festejos del público.

En el escenario número uno, ubicado frente al Centro Cultural Chacao, se presentaron la mayoría de las bandas con sonido más pesado, más fuerte, y en todas, en mayor o menor medida, estuvo presente la saturación del audio. Por la segunda tarima pasaron las agrupaciones con un sonido menos pesado, en incluso tropical. Caso de Caribian.

Durante casi toda la jornada del Nuevas Bandas la lluvia estuvo presente. Desde el mediodía de este sábado las nubes grises amenazaban con llover. De hecho, ya en otras zonas de la ciudad había caído el aguacero. A mitad de las presentaciones, cuando ya habían subido a escena Anorexia Isan, Cristal, Gran Celaje y Nina Romero (mención especial del festival), cayeron las primeras gotas. Era el turno de Punto de partida cuando la llovizna se hizo más intensa. Pero el agua no pudo con el público que cantó, bailó y hasta pogueó junto a la agrupación de Puerto La Cruz y a quienes le siguieron: Xanaxboy & Los $Inie$Tro$, grupo de fusión trap/rock, una de las propuestas más arriesgada del festival.

Mientras la lluvia se disipaba algunas personas, las que preferían resguardarse del agua, paseaban por los espacios del Centro Cultural Chacao. Allí, además de puestos de bebida, ropa y hasta una feria de vinilos, muchos disfrutaban de un performance artístico y una exposición fotográfica a cargo de Licuadora Alternativa. «Hay muchas opciones para elegir qué hacer. Me gusta. No es un solo espacio, eso hace que no te aburras esperando a la banda que quieras ver o que te parezca interesante», dice Andrea Coronado, de 26 años de edad, mientras fotografía unas de las piezas que integran la muestra.

Esta edición del Nuevas Bandas supone el regreso del festival, tras dos años de ausencia por la pandemia de covid-19, y es la primera que regresa a la calle luego de varios años. En 2022 la organización apostó por una propuesta más grande, similar a la de los grandes festivales internacionales: con varias tarimas, dos principales para los concursantes y tres adicionales, una para Licuadora Alternativa, una de música urbana y una punk. Sin embargo, para algunos la variedad de propuestas fue demasiada, cómo es el caso de Luis Hernández. «Está bien que haya varias opciones pero creo que esas tarimas no deberían estar activas cuando las bandas del festival estén tocando, porque le quitan la atención», dice.

Al finalizar la última banda hubo un breve descanso. Desde el escenario invitaban al público a dirigirse a la sala de conciertos del Centro Cultural Chacao. Allí la agrupación Frailes, participantes y mención honorífica del Nuevas Bandas 2018, deleitaron a los presentes, por más de una hora, con una presentación de rock psicodélico, cargada de ritmos hipnóticos, sonidos poderosos y una dinámica puesta en escena. Sin duda, una de los mejores shows de los grupos invitados. Mientras que en la calle se presentaba la agrupación de heavy metal Arrecho y, luego, Kreils y Caribano presentaron lo mejor de Sesiones La Espiral 90’s, donde compartieron tarima con Horacio Blanco de Desorden Público.

Caída la noche, llegó el turno de Doctor No. La agrupación invitada de Barquisimeto le pondría fin a la jornada del festival en la calle. Para ese momento, el tramo de la avenida Tamanaco frente al Centro Cultural Chacao estaba lleno. «Me parece que el festival estuvo brutal. Es la primera vez que vengo y me encantó. Es bueno que se estén haciendo este tipo de eventos en la calle», dice Katherine Méndez, de 22 años de edad.

Aunque algunas personas ya estaban camino a casa, otras recién llegaban. No les interesó el festival, sí la presentación de Anakena, ganadores de la edición 2018. Desde el principio, el show de la banda que integran Carlos «Mara» González, Mikel Maury, Santiago Fuentes y Antonio Romero se anunció como parte del Nuevas Bandas, pero había que pagar. Algo que muchos criticaron, tanto por «formar parte del festival» como por el valor de los boletos, 20 dólares.

El show de Anakena, el primero desde que sacaron su segundo disco Carita triste, estaba previsto para las 8:00 pm. A esa hora aún había personas comprando boletos. «Ellos me gustan mucho. Vine a verlos a ellos, no conozco a las bandas que se presentaron más temprano, pero me parece cool que se hagan este tipo de eventos», comenta Mariángel Rangel, de 24 años de edad, mientras espera para comprar su entrada.

Durante la presentación, que comenzó 40 minutos después de lo previsto, la banda se paseó por temas de su primer disco, Anakena, como «Guayaba», «Cinco», «Pantera», entre otros, y del nuevo: «Fuego» o «Carita triste». Incluso cantaron un reguetón: «Dile», de Don Omar. El público los acompañó de pie, bailando y cantando de principio a fin.

En un principio, no se contempló cobrar entrada para la presentación de Anakena. Sería gratuita, como el festival. Pero se presume que el presupuesto no fue suficiente para cubrir el show. Tampoco, como es costumbre, actuó el ganador de la edición anterior, el proyecto solista de Wilmer Franco, de Acarigua. «No pudieron traerlo porque dieron prioridad a alguien más visible como Anakena. Hubiese sido lo correcto que él cerrara el festival», agregó una fuente cercana a la producción.

La lluvia no pudo con la edición 2022 del Festival Nuevas Bandas que volvió a recuperar la calle como un espacio para la música, el encuentro, la fiesta, a pesar del riesgo. «Es importante que este tipo de eventos vuelvan a la calle. Ojalá el próximo sea igual o mejor», es el deseo de Andreína Escandón.

