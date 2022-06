La prostituta del hijo de Biden consiguió 20.000 dólares en ayudas

Entornointeligente.com /

La prostituta favorita de Hunter Biden en Las Vegas recibió más de 20.000 dólares en estímulos federales justo después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.

Cheryl Deboves recibió 20.207 dólares en un rescate del Programa de Protección de Cheques (PPP) para su empresa unipersonal, según los registros federales reportados por primera vez por el Daily Wire.

Se le concedió un préstamo para «Artistas, escritores y artistas independientes» para su «negocio de propiedad de mujeres blancas» que «empleó al menos a una persona durante el período de préstamo aplicable», según FederalPay.

El préstamo federal fue emitido a través de Capital Plus Financial, LLC, en abril de 2021, poco después de que el padre de Biden se convirtiera en presidente, y fue pagado o condonado sólo seis meses después, mostraron los registros.

El estado de este préstamo es reportado por la SBA (Administración de Pequeñas Empresas) como ‘Pagado en su totalidad’, lo que incluye tanto los préstamos reembolsados como los que son totalmente perdonados del reembolso bajo las directrices de la APP», informó FederalPay. «El estado del préstamo fue actualizado por última vez por la SBA en octubre de 2021».

En la solicitud de PPP de Deboves, ella declaró que el préstamo se utilizaría principalmente para fines de nómina, con $ 20,205 asignados para el salario y $ 1 para Utilidades, según los registros federales.

Otro préstamo de la APP se distribuyó a una mujer diferente que utilizaba la misma dirección que la prostituta de Biden, según los registros.

Melissa Underbrink recibió 5.075 dólares de un préstamo federal de Benworth Capital para «trabajadores autónomos» en mayo de 2021. Su préstamo aparece como «en curso».

El préstamo ha sido desembolsado por el prestamista y aún no ha sido totalmente reembolsado o perdonado», declaró FederalPay.

Deboves fue una de las prostitutas de Las Vegas exhibidas a lo largo del portátil de Biden, incluso en un intercambio de textos en el que escribió en agosto de 2018 a Biden que sus preferencias sexuales son demasiado, según el Daily Wire.

«Honestamente nena el problema es que tienes demasiadas chicas allí», dijo Deboves, informó el Daily Wire. «Entiendo que te gusten muchas chicas pero eso está bien haz una a la vez en los topes a Lo cual está bien pero solo contrata a la segunda chica por como 1 hora».

Biden le pregunta a Deboves, «WTF babe where are you», en una conversación posterior en la que ella admitió haber gastado el dinero de Biden en comprar heroína, según Daily Wire.

Lo siento mucho, escucha, no estoy tratando de aprovecharme de ti, pero me he gastado todo el dinero que me has dado en negro», le envió un mensaje de texto, informó el Daily Wire. «Fui a Walmart a comprar agujas nena».

La galería de arte que representa las obras de Biden recibió casi 600.000 dólares en concepto de ayuda para catástrofes COVID y préstamos PPP, informó el New York Post.

La Galería Georges Berges recibió un préstamo de asistencia por desastre de la SBA de 150.000 dólares en 2020 y aumentó otros 350.000 dólares en julio de 2021, el primer año en que su padre fue presidente. La SBA concedió dos préstamos PPP por un total de casi 80.000 dólares en abril de 2020 y febrero de 2021, informó el NY Post.

ENLACE ORIGINAL: https://dailycaller.com/2022/06/07/hunter-biden-hooker-covid-relief-biden-white-house/

