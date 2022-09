La prostibularia oposición alacranera

Entornointeligente.com /

«No trates de engañarte con alguien creyendo que es o puede ser igual que tú; hay personas que sacarán su maldad sin importarles las consecuencias de sus actos, ni dañarse incluso a sí mismos».

Fin de la cita.

Fábula: El Alacrán, y la Araña. Un día en el caluroso desierto había un alacrán que se creía el más poderoso de todos los animales del lugar, un día el malvado alacrán quería picar a una pobre lagartija diciéndole –Eres pobre y débil y hace tiempo que no mato a nadie, la lagartija asustada grito -¡No me mates te lo imploro por favor! Todos los animales que estaban ahí se asustaron, pero alguien de la nada exclamo –Deja a ese pobre animal y enfréntate conmigo, el alacrán riéndose dijo –Jajaja araña tonta ¿no sabes quién soy yo?, la araña patona contesto –no me importa la verdad, el alacrán se enfureció e intento picar a la araña, la araña con la gran ventaja de tenar patas largas y cuerpo pequeño, esquivo el aguijón, inteligentemente puso una pata encima del alacrán, y el alacrán con las ganas de hacer daño se termino picando, esto causo la muerte del alacrán y la tranquilidad de todos los animales prostibularios opositores. Fin de la fábula. La prostitución en los partidos opositores, con el lanzamiento de cientos de candidato a las presidenciales del 2024, implicaría ver aparentemente putas nuevas de caras, más no es así, son las mismas putas viejas de [email protected] nuevamente

Cada partido con ese putaje político sidoso, no hace bien en ir a unas primarias, aun si fuera necesario, porque [email protected] están infectadas por el virus de la corrupción, y la inmoralidad, ese proceso si lo hacen resultaría insuficiente para las mismas prostitutas políticas opositoras. Además, este desnalgue podría causar confusión, y molestia en el votante opositor e indeciso venezolano.

De cara a las elecciones presidenciales del 2024, la prostituida oposición política venezolana debería renovar sus filas de meretrices, y buscar la unidad de hecho, para poder hacerle frente al súper bigote de la revolución. Sin embargo, no se ve alternativas en ese proceso de selección de candidatos, que están saliendo a diestra y siniestra, esto no implica necesariamente ver a líderes políticos jóvenes, sino a rameras viejas, como lo es para Acción Democrática Bernabé Gutiérrez, el actual secretario general, por ahora no se ven reformas internas que deberían hacer esos grupos políticos venezolanos.

Dentro de los partidos afectos a la revolución bolivariana, cuando van a las contiendas electorales, todos van unidos, que es lo que, les da ventaja sobre los partidos opositores. Los dirigentes políticos opositores venezolanos, son alacranes, no tienen el sentido del compañerismo militante entre ellos, en la revolución sí los hay. Aunque se tengan arrechera, cuando los ven en esas camionetotas, ropas, joyas, y equipos electrónicos de alta gama, se entienden porque entienden que andan en lo mismo. (…) En ninguno de esos partidos existe debate, y menos sobre un relevo generacional de los partidos. Este es un momento político que podría segregar, no necesariamente a la gente joven, sino a las caras viejas.

Hacer elecciones primarias dentro de los partidos políticos venezolanos, no será suficiente con esta crisis económica. De hecho, si las hacen las mismas causarían «una mayor confusión, y hasta molestia en la ciudadanía», debido a la gran apatía política que hay en el pueblo venezolano, en especial con la dirigencia opositora, hacia la, que hay una arrechera que es ya genuina, y todo esto tiene que ver por lo mal que están haciendo la política opositora.

Esto es un panorama muy grande, en muchos casos, los actores son siempre las mismas caras. No se ve un proceso de renovación en marcha. Porque la mayoría de los partidos tienen los mismo rostros de la corrupción.

Los problemas de prostitución política en la oposición venezolana se incrementaron con la llegada del gobierno cagalitroso de Juan Guaidó, y quien ya resultó ser un

cadáver político para el 2024, donde deben hacer una revisión pronto, debido a que Nicolás Maduro y, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), va a tratar de dar una batalla electoral, la que consideran que pueden ganar, con esa proliferación de candidatos opositores prostibularios, porque los revolucionarios, resultan muy eficaces en materia de elecciones.

