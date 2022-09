La propuesta de «Rafael Ramírez» que le movió el piso al madurismo.

Entornointeligente.com /

Sin duda alguna que; cualquiera que desee recuperar el legado del Gigante Chávez, y con ello su honor delante del pueblo de Venezuela, debe prepararse para enfrentar la furia y todo el odio que dispone actualmente el madurismo.

Haciendo las cosas totalmente contrarias de cómo las hacía el Comandante, y girando el rumbo a 180 grados del rumbo original que llevaba Chávez, pero editando sus videos, y aprovechándose de una forma inescrupulosa de su imagen, en el madurismo se venden cómo los hijos del Gigante, pero pisotean su obra, y desmontaron toda la estructura que en su momento el Comandante había construido, con miras a continuar con el crecimiento del País.

Pero al parecer, las personas de buena fé, y que todavía llevan al Comandante dentro de su ser, no han podido identificar la gran traición del madurismo hacia aquel que vimos cómo nuestro líder.

Pues da importancia escuchar a Jorge Roig, quien fué presidente de Fedecámaras, y que de una forma muy burlona decía; que de la revolución de Chávez no queda nada, pues de controles de precios, se pasó liberación salvaje, que de tener el Bolívar cómo moneda

nacional, ahora el dólar es la moneda de Venezuela, y que las políticas del madurismo son de derecha, pero que las aplican con timidez. Sin poder decir que eso es mentira, porque así está haciendo el madurismo, le guste al venezolano o no.

Entonces cuando hubo quienes trataron de poner freno a la traición del madurismo contra el Comandante, fueron víctimas de su furia, recibiendo fuertes ataques y embestidas brutales, otros las rejas; como el caso de Rodríguez Torres, otros persecución y desprestigio como el caso de Rafael Ramírez, llevando ésto a silenciar a quienes pretendan alzar su voz contra el gobierno madurista.

Ahora bien, detrás de las rejas donde tienen secuestrado a Rodríguez Torres, obviamente no es mucho lo que puede hacer o hablar para desenmascarar al madurismo. Pero no así con el compañero Rafael Ramírez, quien fué alertado en el momento justo, para que no ingresara a Venezuela, ya que por no hacerse cómplice del madurismo, prefirió mantenerse leal a sus principios, y leal al Comandante Chávez. Y eso le ha traído cómo consecuencias, enfrentar a los enemigos del legado del Gigante Chávez, que sin duda alguna, es el madurismo que gobierna en Venezuela.

Primero pusieron a un inmoral como Mario Silva, a quién el madurismo le hizo tragar sus palabras contra Diosdado Cabello, para que atacara a Rafael Ramírez, pero cómo las cosas no le salieron muy bien, ya que recibió inmediatamente respuestas contundentes a través de redes sociales, y otros medios, entonces ponen al traidor de Diosdado Cabello, a levantar señalamientos contra Ramírez, y que por supuesto, también se le dió sus contundentes respuestas por los diversos medios. Es allí donde el madurismo planifica una acción más contundente, en contra del compañero Rafael Ramírez, y la perfilan directamente al área que Ramírez viene denunciando desde hace bastante tiempo.

¿Que viene denunciando desde hace tiempo Rafael Ramírez?

Pues que el madurismo no tiene nada que ver con Chávez, y que él va a defender por lealtad al Comandante, y su legado. Y fué allí donde un maquiavélico Jorge Rodríguez juega un papel importante, aconsejando; usar eso en contra de Rafael Ramírez, buscar revertir todo eso en su contra, y mostrar a Ramírez como traidor a Chávez, entonces allí le pasan la bola a Tareck El Aissami.

Dice el antiguo refrán: «las paredes tienen oídos». Y vaya que los tienen, porque cuando estaban preparando la olla podrida contra Ramírez, gente que le tienen gran aprecio, le hicieron saber inmediatamente las maniobras del madurismo en su contra. Dejando ésto en evidencia, el respaldo y el aprecio que aún posee Ramírez en PDVSA.

Ahora, con respecto a la acusación que hacen contra Ramírez, éste sale al paso, y muestra las páginas, y fotos donde se pueden ver los estados financieros auditados, y qué esos fondos fueron restituidos en forma de pagos a PDVSA. Obviamente ésto lo sabe el madurismo, pero habían cosas que no me cuadraban, no les conseguía sentido.

¿Por que acusar a Rafael Ramírez de algo, que ellos saben es mentira, y peor aún, se puede constatar?

Si Jorge Rodríguez aconsejó mostrar a Rafael cómo traidor a Chávez, era necesario buscar de que forma lo harían. Fué allí donde me puse a hacer la tarea, y con tranquilidad me puse a ver nuevamente los ataques de Mario Silva, los de Diosdado, y lo que habló El Aissami. Me puse a leer de nuevo los últimos artículos de Ramírez, escuché sus últimas entrevistas, y pude notar algunas cosas.

Rafael Ramírez explicaba en una de sus entrevistas; que él y Rodríguez Torres estuvieron al lado del Comandante en el último día de vida, que él y otros compañeros buscaban incansablemente la forma de salvar la vida de Chávez, mientras las élites maduristas se estaban repartiendo el País, y que él dejaría saber esos detalles, en un «LIBRO» que estaba escribiendo. Aparte de eso, en las protestas recientes de los trabajadores petroleros, habían gritos donde los obreros dejaban saber que en la época Chávez-Ramírez, ésto que padecemos actualmente, nunca se había visto.

Ésto no le gustó al madurismo, ni le convenía, por eso aceleraron su plan macabro, y lo ponen en ejecución.

Observemos lo siguiente, no a todas las personas nos gusta leer, y no todos estamos atentos a los detalles. Ramírez viene develando las máscaras del madurismo, y de cómo se han dado a la tarea de pisotear todas las obras que se construyó con el Comandante en vida, de cómo tenemos que volver al camino de Chávez, de cómo recuperar la Patria y su soberanía, y cómo reconstruir a PDVSA y conseguir todo su esplendor, a tal punto; que él puso su nombre a disposición, cómo candidato a la presidencia, y eso encendió las alarmas dentro del madurismo, porque poco a poco Ramírez les venía ganando espacio, y no sabían que verdades diría en el famoso libro.

De los 23,45 minutos donde habla El Aissami, emplea casi 17 minutos para mostrar a Ramírez como corrupto, y como traidor a la confianza de Chávez, y de todas las transacciones financieras que pudo hacer PDVSA desde que Ramírez era ministro, más de 10 años, escogieron con sutileza precisamente las que a ellos les convenía por la fecha.

¿Que Fecha?

Pues las que se hicieron en el año donde el Comandante Chávez estaba haciendo sus tratamientos de quimioterapia. Ésto sin duda alguna, toca las fibras de muchas personas que aún recuerdan con cariño al Comandante. Al madurismo nos les interesaba que fuesen mentira sus acusaciones, recordemos, a muchos no les gusta leer, por esa razón no todos iban a buscar los estados financieros de PDVSA, para corroborar si eran ciertas estás acusaciones, sinó que pueden llegar a creer todas éstas mentiras, entonces el madurismo se hace de algo, para tratar de contrarrestar aquellas verdades que Rafael Ramírez expondrá en su libro.

De aquí en adelante el madurismo buscará darle con todo a Rafael Ramírez, porque propuso volver al camino de Chávez, cosa que significa; salir obviamente del madurismo. Ellos en su arrogancia de costumbre, hacen creer que tienen en control la situación, cuando la verdad es que; Venezuela no se está componiendo, que los migrantes aumentan, que la clase obrera está despertando, y ya se escucha con más fervor, el grito y la necesidad de volver a Chávez, eso lo viene planteando Rafael Ramírez, y el madurismo lo sabe, y antes que una pequeña llama, les incendie todo un bosque, ellos están dirigiendo toda la basura que poseen, contra Ramírez.

Pero aquí estamos los Chavistas, los que sabemos que tenemos que volver a Chávez, claro que es posible, y lo vamos a lograr, porque el madurismo está acabando con la Patria, hipotecando el futuro de nuestros hijos.

Si volver a Chávez significa apoyar a Rafael Ramírez, para recuperar la gloria de Venezuela, entonces aquí estoy yo dispuesto a aceptar el reto.

Viva Chávez carajo.

