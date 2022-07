La propuesta de Moneda Asset Management para fomentar la inversión extranjera en el mercado de bonos locales

Entornointeligente.com /

El Comité de Mercados Nacionales, instancia creada por el Banco Central y que reúne a los principales actores de la industria financiera, recibió una propuesta que elaboró el socio y head of institucional clients Latam ex Brasil de Moneda Asset Management y director de Acafi, Ezequiel Camus, para fomentar la inversión extranjera en el mercado de bonos locales , con el objetivo de mejorar la liquidez y profundidad de la renta fija, particularmente la deuda corporativa.

La exposición se realizó a comienzos de julio y contó con la participación de gran parte del mercado como Santander, BancoEstado, JPMorgan, Principal, Bci, Consorcio, Itaú, Southern Cross, Sura, Zurich, Banco de Chile, entre otros actores.

De acuerdo a la minuta de la reunión, la presentación de Camus se enfocó en la explicación de la problemática actual que desincentiva al inversionista extranjero a invertir en bonos corporativos locales, el estado actual de la tenencia de bonos locales por parte de extranjeros en comparación al resto de Latinoamérica y, los beneficios de transar con custodios internacionales, tanto para los inversionistas como para los emisores.

Según la presentación de Camus, actualmente ​​los bonos locales emitidos no han despertado el interés de inversionistas extranjeros, restando profundidad al mercado y provocando una caída en la liquidez de este negocio.

Lo anterior, se profundizó con los retiros de fondos de pensiones, que produjeron una «sequía» en el mercado de bonos debido a la falta de interés de los inversionistas institucionales locales por participar en las emisiones, ante la incertidumbre de nuevas iniciativas legislativas sobre la materia.

Bajo este contexto, Según Camus, los inversionistas internacionales también se ven limitados en participar de las emisiones locales ya que para que un bono corporativo pueda ser adjudicado a un actor extranjero, el emisor debe ser el responsable de retener los impuestos correspondientes. Esto, pues desde 2016, la ley sobre impuesto a la renta incluye la modalidad de recaudación de impuestos sobre el pago de intereses.

Dentro de la legislación se contemplan dos cláusulas. La primera, es la más utilizada y exceptúa al emisor de la obligación de retener el 4% si así lo señalan en sus condiciones de la emisión.

La segunda -y sugerida por Camus- es que los emisores sean los responsables de retener el 4% del impuesto al momento del pago del cupón.

El interés de los extranjeros De acuerdo a la minuta, pese a la incertidumbre en el país, existe interés de parte de los inversionistas extranjeros en participar de emisiones de bonos chilenos.

A modo de ejemplo, se destacó que, en el caso de los bonos soberanos, los inversionistas extranjeros se han llevado un 12,6% del stock de la deuda total de Chile.

Asimismo, la utilización Euroclear ha ayudado a aumentar la participación de inversionistas extranjeros en el país. En 2016 alcanzaba el 2,4% y a marzo del presente año llegó a 14,1%. Euroclear es uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo.

Otro caso son las colocaciones de bonos chilenos vía OTC (mercados extrabursátiles donde se negocian distintos instrumentos financieros como bonos, acciones, swaps , divisas, entre otros y que se hace directamente entre dos partes) que ha alcanzado una participación de inversionistas extranjeros del 47% en el stock ofertado. Anteriormente, era solo un 22%.

Según Camus, la participación de inversionistas extranjeros ha ayudado en la reducción en el costo de financiamiento de los bonos soberanos.

A su juicio, Chile debería seguir el ejemplo de México que es el único país de América Latina que ha transado bonos corporativos por Euroclear. Para ello, el país norteamericano realizó algunos ajustes legales mediante reformas tributarias para reducir las barreras de entrada para los inversionistas extranjeros.

La solución a los problemas Dado que el acceso al Euroclear depende de si el bono está bajo la cláusula que el emisor debe ser el responsable de retener el 4% del impuesto al momento del pago del cupón, no se ha hecho ninguna transacción porque los emisores no cumplen con el requisito de ser agentes retenedores.

Según Camus, las áreas tributarias tienden a evadir este tipo de riesgos, pese a que no tienen mucha complejidad , los equipos no cuentan con la experiencia para hacer la diferenciación, y los resquemores de la no presentación de la declaración, incompleta o errónea, puede ser sancionada con la multa de 10% de los impuestos.

Por ello, sostuvo que se deben generar beneficios para el emisor y así pueda ser ente retenedor. Para disminuir el riesgo operacional del emisor al ser el retenedor se debería eliminar la multa. Se añade la opción de modificar o eliminar el impuesto al cupón de pago del bono.

Camus argumentó que los beneficios de poder transar con mayor facilidad mediante plataformas internacionales es que bajan las tasas de los bonos y se reducen los costos de los préstamos.

Justificó estos perfeccionamientos aumentan la liquidez de los mercados locales y secundarios al facilitar la inversión, ampliar la base de inversionistas y aumentar volúmenes de transacciones. Con todo, se produce una dependencia del mercado local para la emisión de bonos.

La minuta aseguró que los actores del comité mencionaron que esta acción «favorecería transversalmente a emisores locales, pero en mayor medida a aquellos agentes que, por su tamaño, tienen menos acceso al financiamiento en el mercado externo».

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

