La primera página web salió a la luz hace exactamente 30 años

Entre 1989 y 1990, Berners-Lee trabajó por la creación de la Web en el CERN de Suiza, dando lugar a un conjunto de protocolos conocidos hoy en día: HTML, XML, URI y HTTP. De hecho, el dominio que alojó a la primera página web lanzada hace 30 años, aún no está disponible. En su momento, el acceso quedó restringido solo para miembros del CERN, y ya en 1993 el código quedó liberado.

Dicho sea de paso, según el informe Digital 2021 de la herramienta Hootsuite y We Are Social, la cifra de usuarios de internet a nivel mundial roza los 4.660 millones de personas actualmente.

Una etiqueta que llegó para quedarse De igual forma, hoy 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Hashtag, 14 años después de que viera la luz por primera vez en Twitter en el año 2007. El mérito se le atribuye a Chris Messina, quien es pionero en utilizar la famosa almohadilla para agrupar temas relacionados en redes sociales, una función hasta entonces inexistente.

Así luce la publicación de Messina en la que pregunta a sus seguidores de Twitter cómo se sentirían al utilizar el famoso símbolo, dando origen al primer «hashtag» de la historia: #barcamp, un concepto en inglés que significa celebrar reuniones en entornos abiertos para compartir y aprender.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?

— ??? Chris Messina ??? (@chrismessina) August 23, 2007

Instagram en 2021 Desde este momento, el uso del hashtag fue ganando popularidad en todas las redes sociales, no solo en Twitter. El uso de estas etiquetas es hoy en día utilizado todos los días por usuarios y marcas para dar impulso a interacciones en torno a temas a través de sus publicaciones.

Puntualmente, de acuerdo con el informe Digital 2021 antes referido, #Love es la etiqueta más empleada en las publicaciones de Instagram con un total de 2.000 millones de veces. Le siguen #Instagood visto en más de 1.000 millones de publicaciones y #Fashion completa el podio al rebasar los 900 millones de contenidos.

Entre los más populares también se incluye #Photooftheday, #Art, #Beautiful, #Follow, #Happy, #Nature, #Seflfie, #Food y #Tbt, entre otros.

